Őrült párharc lett belőle, a Diósgyőr korábbi edzője BL-főtáblás lett azeri csapatával

Az első mérkőzést 2–1-re megnyerő Hapoel Beer-Seva Igor Zlatanovics révén már a 10. percben vezetést szerzett, a Sabah azonban még a szünet előtt egyenlített Christian Nwachukwu góljával. A második félidőben Guj Mizrahi vette be az azeriek kapuját, majd Uramali Rakhmonaliyev egyenlített. A hazaiak a ráadás utolsó pillanataiban Tellur Mutallimov találatával hosszabbításra mentették a párharcot.

A kétszer 15 perces ráadást abszolút a hazaiak uralták, Orphé Mbina a 101., Joy-Lance Mickels pedig a 115. percben talált be, így az egykori Diósgyőr-vezetőedző, Valdas Dambrauskas vezette Sabah kiharcolta a továbbjutást. A Hapoel Beer-Seva ráadásul kettős emberhátrányban fejezte be a mérkőzést: Djibril Diopot a 100., Eliel Peretzet pedig a 117. percben állította ki Kovács István játékvezető.

BAJNOKOK LIGÁJA

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BAJNOKI ÁG

Sabah (azeri)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 5–2 (Nwachukwu 38., Rakhmonaliyev 74., Mutallimov 90+4., Mbina 101., Mickels 115., ill. Zlatanovics 10., Mizrahi 61.) – hosszabbítás után

Kiállítva: D. T. Diop (100., Hapoel), Peretz (117., Hapoel)

Továbbjutott: a Sabah, 6–4-es összesítéssel

21.00: Linzer ASK (osztrák)–Celtic (skót) (Tv: Sport1)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–NEC (holland)