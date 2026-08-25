Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő – hivatalos

Kocsis Gergő a magyar élvonalban 121 alkalommal lépett pályára. Legutóbb a 2024–2025-ös kiírásban szerepelt az NB I-ben, a Debrecen játékosaként. Az előző idényben a másodosztályban futballozott, a Videoton színeiben. Pályafutása során összesen 63 NB II-es mérkőzésen szerepelt.

Külföldön is kipróbálta már magát: a 2020–2021-es idényben a lengyel élvonalban szereplő Podbeskidzie Bielsko-Biala színeiben 19 bajnokin játszott.

A 188 centiméter magas Kocsis középpályásként és középhátvédként is bevethető. A Jaro szerint fizikai ereje, védekezésben mutatott határozottsága, labdabiztossága, valamint vezéregyénisége miatt is erősítést jelenthet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Balázs Teó (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Ajka, kölcsönben), Derekas Zoltán (Kecskemét), Hársfalvi András (Budafok), Kelemen Dávid (Békéscsaba), Kovács Dominik (Gyirmót), Kovács Erik (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Köllő Kende (Paks – ismét kölcsönbe), Nagy Dominik (Nyíregyháza), Németh Dániel (ZTE – kölcsön után végleg), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönből vissza), Vas Bálint (Budaörs)

Távozott: Babos Bence (ZTE – legutóbb DVTK, kölcsönben), Dékei Márk (Újpest – kölcsönből vissza), Fodor-Papp Tamás (Siófok – kölcsönbe), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönből vissza), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönből vissza), Horváth Tamás (Siófok – kölcsönbe), Kecskés Máté (Sárbogárd – kölcsönbe), Kocsis Gergő (Jaro – Finnország), Kovács Bence (Nagykanizsa), Kovács Patrik (Vasas), Nagy Gergely (?), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Szentlőrinc, kölcsönbe), Rostás Szilárd (?, legutóbb Veszprém, kölcsönben), Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsönből vissza), Varga Roland (?), Zimonyi Dávid (Szeged-Csanád GA)