A PFA-nél Szoboszlai Dominik nem került be az Év csapatába a PL-ben
Szoboszlai Dominik nem került be az Év csapatába a Premier League-ben az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA). Sőt, egy Liverpool-játékos sem tagja az álomtizenegynek, amelybe az Arsenalból öt, a Manchester Cityből négy, valamint a Manchester Unitedből és a Brentfordból egy-egy futballistát választottak be.
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