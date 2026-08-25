A PFA-nél Szoboszlai Dominik nem került be az Év csapatába a PL-ben

Szoboszlai Dominik nem került be az Év csapatába a Premier League-ben az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA). Sőt, egy Liverpool-játékos sem tagja az álomtizenegynek, amelybe az Arsenalból öt, a Manchester Cityből négy, valamint a Manchester Unitedből és a Brentfordból egy-egy futballistát választottak be.