Bundesliga-edző teremtené újra a futballt gyerekekkel a Káli-medencében – VIDEÓ

Fél óra van hátra kezdésig, a köveskáli kispálya környékén semmi mozgás, csak a kiteregetett ruhákat lengeti a szellő két fa között, a rég bezárt iskola oldalában. Aztán feltűnik a domb alatt egy férfi, vállán labdákkal teli zsák, mögötte egy nő, két kutyával. Bójákat, színes rudakat is hoznak, komolyan gondolják a dolgot, láthatólag úgy készülnek, hogy a gyermekeknek szóló felhívásuk érdeklődésre talál: lesznek résztvevők is az edzésen.

A kilátások mindenesetre kevés okot adnak a bizakodásra. Köveskálon az 1990-es évek közepén megszűnt a Béke Termelőszövetkezet által patronált futballcsapat, a birkalegelőként használt faluszéli nagypályán már a rozsdás kapuk is eltörtek. A fiatalok kibontakozását nehezíti, hogy az általános iskola jó húsz éve becsukta kapuit, a községben élő gyermekek ingázni kényszerülnek. A körülményeket ismerve elmondható: bátor kísérletbe fogott a Balaton-felvidéken letelepedett német futballedző. Kíváncsiak voltunk a korábban Bundesliga 2-es csapatoknál dolgozó Thomas Kost köveskáli kezdeményezésének tesztjére – elmentünk az első edzésre, és rögzítettük, amit láttunk, hallottunk.