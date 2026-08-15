Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–MTK 1–1

A KTE a ráadásban lőtt góllal verte meg a Vidit, csak döntetlenre volt képes a DVTK az Ajka ellen – ez történt az NB II-ben

2026.08.15. 19:40
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Az Ajka kemény diónak bizonyult a piros mezes DVTK számára (Fotó: Szabó Krisztián)
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DVTK NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr BVSC Nagykanizsa Kazincbarcika Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Soroksár Videoton NB II 4. forduló Mezőkövesd
Hat mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB II 4. fordulójában. Az éllovas Soroksárnak egy gól is elegendő volt a győzelemhez az újonc Nagykanizsa otthonában, akárcsak a második helyezett Gyirmótnak Szegeden. A Videoton a harmadik helyről érkezett Kecskemétre, ahol egy hosszabbításban bekapott góllal maradt alul, a mérkőzést egyébként mindkét csapat tíz emberrel fejezte be. A Mezőkövesd megszerezte idénybeli első gólját a BVSC ellen, amely három hozott neki. A Kozármisleny negyedszer is kikapott, ezúttal Kazincbarcikán, míg a DVTK csak egyenlíteni tudott hazai pályán az Ajka ellen, de a miskolciak győzelme ezúttal is elmaradt. Vasárnap újabb két mérkőzéssel zárul a forduló.

 

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:

FC Nagykanizsa–Soroksár SC 0–1 (Köböl 35.) – végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Diósgyőri VTK–FC Ajka 1–1 (Mucsányi Má. 74., ill. Szabó B. 45+2.) – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1–0 (Kovács P. 40.) – végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár 2–1 (Haris 50., Szűcs Sz. 90+3., ill. Zsótér 62.) Kiállítva: Kovács B. (81.), ill. Köllő (73.)  – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr 0–1 (Madarász 84.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (Pascal 12., Gresó 59., ill. Kirchner 64.) – végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár
17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC

AZ ÁLLÁS A SZOMBATI MECCSEK UTÁN

 

 

 

DVTK NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr BVSC Nagykanizsa Kazincbarcika Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Soroksár Videoton NB II 4. forduló Mezőkövesd
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