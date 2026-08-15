A KTE a ráadásban lőtt góllal verte meg a Vidit, csak döntetlenre volt képes a DVTK az Ajka ellen – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:

FC Nagykanizsa–Soroksár SC 0–1 (Köböl 35.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Diósgyőri VTK–FC Ajka 1–1 (Mucsányi Má. 74., ill. Szabó B. 45+2.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1–0 (Kovács P. 40.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár 2–1 (Haris 50., Szűcs Sz. 90+3., ill. Zsótér 62.) – Kiállítva: Kovács B. (81.), ill. Köllő (73.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr 0–1 (Madarász 84.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (Pascal 12., Gresó 59., ill. Kirchner 64.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC

AZ ÁLLÁS A SZOMBATI MECCSEK UTÁN