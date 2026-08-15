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NB I: Újpest–MTK 1–1

Potya gól után hazai döntetlenre kapaszkodott vissza a DVTK

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.08.15. 19:23
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Diósgyőr archív (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II Ajka FC Ajka Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a Diósgyőri VTK 1–1-et játszott a vendég FC Ajkával.


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–FC AJKA 1–1 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 2102 néző. Vezette: Iványi Gábor (Juhász Bálint, Vargha Tamás)
DVTK: Gróf – Farkas R. (Krone, 67.), Szatmári, Tamás M., Bokros – Holdampf, Bényei (Kovalenko, 75.) – Molnár G., Vass L., Mucsányi (Gálfi, 84.) – Babinszky (Borvető, a szünetben.). Vezetőedző: Takács Péter
AJKA: Simon B. – Tóth G. (Kopácsi, 26.; Szarka, 84.), Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, 67.), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Csóka, 84.). Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Mucsányi (74.), ill. Szabó B. (45+2.)

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DVTK NB II Ajka FC Ajka Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló
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