Kazincbarcikán zsinórban a negyedik vereségét is elszenvedte a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 490 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Ferenczi J., Rácz L., Szőke G. (Ferencsik, 87.), Nagy Zs. – Schuszter, Babják (Koljada, 87.), Hudák M., Szabó T. (Varjas L., 57.) – Pascal (Juhász Zs., 65.), Gresó (Kártik, 65.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KOZÁRMISLENY: Tóth M. – Bíró M., Herczeg B. (Csucsánszky, 70.), Dóra D., Turi – Vajda R. – Jádi (Kirchner, 57.), Kocsis D. (Vogyicska Balázs, 83.), Gellér, Szűcs P. (Gyánó, 83.) – Zamostny (Kozics, 70.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Pascal (12.), Gresó (59.), ill. Kirchner (64.)

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