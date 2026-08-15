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NB I: Újpest–MTK 1–1

Kazincbarcikán zsinórban a negyedik vereségét is elszenvedte a Kozármisleny

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.08.15. 19:22
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A sereghajtót is legyőzte hazai pályán a Kazincbarcika (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC, achív)
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NB II Kazincbarcika élő közvetítés KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a veretlen Kazincbarcika hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kozármislenyt, amelynek így még továbbra sincs pontja.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0)
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 490 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Ferenczi J., Rácz L., Szőke G. (Ferencsik, 87.), Nagy Zs. – Schuszter, Babják (Koljada, 87.), Hudák M., Szabó T. (Varjas L., 57.) – Pascal (Juhász Zs., 65.), Gresó (Kártik, 65.). Vezetőedző: Kuttor Attila
KOZÁRMISLENY: Tóth M. – Bíró M., Herczeg B. (Csucsánszky, 70.), Dóra D., Turi – Vajda R. – Jádi (Kirchner, 57.), Kocsis D. (Vogyicska Balázs, 83.), Gellér, Szűcs P. (Gyánó, 83.) – Zamostny (Kozics, 70.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Pascal (12.), Gresó (59.), ill. Kirchner (64.)

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NB II Kazincbarcika élő közvetítés KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 4. forduló
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