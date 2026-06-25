Csütörtöki sportműsor: zárul a németek csoportja a vb-n
JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
E-CSOPORT
22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
Péntek, 1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
D-CSOPORT
Péntek, 4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
18.00: Tampa Bay Rays–Kansas City Royals (Tv: Sport2)
DÍJUGRATÁS
Világkupa, Nemzeti Lovarda
GOLF
21.00: PGA Tour, Travelers Championship (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Maraton Európa-bajnokság, Pitesti
KÉZILABDA
U20-as vb, nők
5.45: Tunézia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1097 (Tv: Sport2)
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Középdöntő, I. csoport
1. forduló
10.00: Magyarország–Portugália
2. forduló
19.00: Magyarország–Irán
SZNÚKER
12.00: Championship League Snooker (Tv: Sport1)
17.30: Championship League Snooker (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP, Mallorca
Negyeddöntő
14.30: Marozsán Fábián–Miomir Kecmanovics (szerb)
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: egyes, selejtező, 3. forduló
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
12.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, elődöntő; nők, páros, negyeddöntő
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Valóban másodlagos lenne a sportoló egészsége?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Chema Rodríguez nyilatkozott. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó-vb csoportkörének második fordulója
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Vívás, Eb után, beszélgetés Szatmári Andrással és Muhari Eszterrel
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, Virányi Zsolt
17.00: Formula–1, az Osztrák Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, vb-összefoglaló
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, beszélgetés Sowunmi Thomasszal
18.30: Labdarúgás, az afrikai csapatok szereplése a vb-n
19.00: Labdarúgás, Dragóner Attilát hívjuk telefonon
20.00: Kerekasztal-beszélgetés a sport jövőjéről
20.30: Labdarúgás, vb-összefoglaló
21.00: Atlétika, interjú az Eb-szintes távolugróval, Bánhidi-Farkas Petrával
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ecuador–Németország és a Curacao–Elefántcsontpart vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
1.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Japán–Svédország vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
4.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Törökország–Egyesült Államok és a Paraguay–Ausztrália vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc