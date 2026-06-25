Csütörtöki sportműsor: zárul a németek csoportja a vb-n

JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

0.00: Skócia–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

0.00: Marokkó–Haiti (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

Péntek, 1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

D-CSOPORT

Péntek, 4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

18.00: Tampa Bay Rays–Kansas City Royals (Tv: Sport2)

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

GOLF

21.00: PGA Tour, Travelers Championship (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Maraton Európa-bajnokság, Pitesti

KÉZILABDA

U20-as vb, nők

5.45: Tunézia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1097 (Tv: Sport2)

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Középdöntő, I. csoport

1. forduló

10.00: Magyarország–Portugália

2. forduló

19.00: Magyarország–Irán

SZNÚKER

12.00: Championship League Snooker (Tv: Sport1)

17.30: Championship League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP, Mallorca

Negyeddöntő

14.30: Marozsán Fábián–Miomir Kecmanovics (szerb)

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: egyes, selejtező, 3. forduló

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: egyes, negyeddöntő; férfiak, páros, elődöntő; nők, páros, negyeddöntő

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Valóban másodlagos lenne a sportoló egészsége?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Chema Rodríguez nyilatkozott. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A labdarúgó-vb csoportkörének második fordulója

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Vívás, Eb után, beszélgetés Szatmári Andrással és Muhari Eszterrel

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, Virányi Zsolt

17.00: Formula–1, az Osztrák Nagydíj előtt Zsoldos Barnával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, vb-összefoglaló

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, beszélgetés Sowunmi Thomasszal

18.30: Labdarúgás, az afrikai csapatok szereplése a vb-n

19.00: Labdarúgás, Dragóner Attilát hívjuk telefonon

20.00: Kerekasztal-beszélgetés a sport jövőjéről

20.30: Labdarúgás, vb-összefoglaló

21.00: Atlétika, interjú az Eb-szintes távolugróval, Bánhidi-Farkas Petrával

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ecuador–Németország és a Curacao–Elefántcsontpart vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

1.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Japán–Svédország vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

4.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Törökország–Egyesült Államok és a Paraguay–Ausztrália vb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc