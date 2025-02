Tomiszlav Szivics lett a szabadkai Szpartak edzője

A 16 csapatos szerb élvonalban 14. helyen álló szabadkai Szpartak hivatalos honlapján tette közzé: 18 évvel első vezetőedzői időszaka után ismét Tomiszlav Szivics lett a csapat edzője.

„Rég vártam ezt a hívást, és boldog vagyok, hogy ismét a szülővárosomért, annak klubjáért dolgozhatok. Mindent megteszek, hogy a Szpartak visszatérjen oda, ahova való” – mondta a szerződés aláírása után Szivics, aki azután írt alá másfél évre szóló kontraktust új klubjánál, hogy előző munkahelyén, a Novi Pazarnál felbontotta szerződését.

Ott egyébként éppen a szabadkaiakat eddig irányító Vladimir Gacsinovics lett Szivics utódja, így a két klub – mondhatni – edzőt cserélt.

A 2012-ben magyar állampolgárságot is felvevő Szivics korábban idehaza a Kecskemét, a Mezőkövesd, a Paks és a DVTK vezetőedzőjeként dolgozott, a KTE-vel Magyar Kupát, a DVTK-val Ligakupát nyert. Új csapatának keretében egyébként több, egykor az NB I-ben is megforduló játékos szerepel, a legismertebb talán a Ferencvárosban két időszakban is szereplő Muhamed Besic, a Vasasban játszó Vojo Ubiparip, a Győr és a Honvéd volt támadója, Nenad Lukics.