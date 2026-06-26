A Volóc nyerte az idei Kalocsai Géza-emléktornát

A kárpátaljai Beregszász díszpolgára, dr. Kalocsai Géza emlékére évek óta rendeznek labdarúgó-öregfiúktornát. A házigazda Beregszász, Munkács, Volóc és Ilosva öregfiúkcsapatai találkoztak klasszikus négyes torna keretében. Az idei tornát a Volóc nyerte.

Az 1913-ban született, Prágában jogi diplomát szerző dr. Kalocsai Géza (akinek a nevét a magyar sajtóban y-nal szokás írni, de mint a fiától megtudtuk, a lengyel Kazimierzből magyarosított családnév pontos i-vel írandó!) labdarúgóként szerepelt a csehszlovák Sparta Prahában, a francia Olympique Lille-ben, aztán a Kispestben, a Ferencvárosban, az Újpestben, később Ungváron és Szentlőrincen. Háromszor volt a csehszlovák, kétszer a magyar válogatott tagja, a csehszlovákokkal 1934-ben világbajnoki ezüstérmes lett. Számos magyar klub mellett edzősködött Jugoszláviában (Partizan Beograd), Belgiumban (Standard Liege), az algériai válogatottnál (másodedző), Lengyelországban (Górnik Zabrze), Pakisztánban (szövetségi kapitány, másodedző) és Egyiptomban (Al-Ahli) is, ahol akkora nimbusza van, mint Hidegkuti Nándornak, két év alatt nyert két bajnoki címe és két kupagyőzelme révén. De kétszer lengyel bajnokká tette a Górnik Zabrzét is, belga bajnokká a Liege-t, a Partizannal Jugoszláv Kupát nyert, az Újpestet KEK-elődöntőbe vezette. Az Aranycsapat edzői stábjának is tagja volt Sebes Gusztáv tanácsadójaként.

„Ahogy ilyenkor szoktuk, megkoszorúztuk a Barátság Stadion falán a Géza bácsi századik születésnapjára 2013-ban a város, az ottani egyesület, a Ferencváros és a Fradi Baráti Kör által közösen állított szép emléktáblát, beszédeket mondtunk, gyerekek is részt vettek az eseményen, akik tovább éltetik Géza bácsi tiszteletét. A torna után a Sörkert nevű »műintézetben« volt egy nagyszerű bankett, élménybeszámolókkal, méltatásokkal” – mondta el lapunknak Magyar Zoltán, az FTC korábbi szakosztályvezetője, az 1996-os olimpiai válogatott csapatmenedzsere, a kárpátaljai labdarúgóélet támogatója és megbecsült tagja, aki a rendszerváltáskor, 1990-ben Beregszászra vitte meccset játszani a Ferencvárost, és főszerepet vállalt az ukrán labdarúgó-válogatott első mérkőzésének megszervezésében is 1992-ben, amikor Ungváron Magyarország volt az ellenfél a történelmi barátságos mérkőzésen.

Magyar Zoltán (a mikrofonnál) az idén harmadszor látogatott el Kárpátaljára

Magyar Zoltán azon kevesek közé tartozik, akiket e háborús idők sem tántorítanak el attól, hogy Kárpátaljára utazzanak. „Az idén már harmadszor jártam Kárpátalján, elsősorban Beregszászon, tavaly négyszer – idézte fel. – Ebben az évben először áprilisban az általános és középiskolásoknak kiírt Buzánszky Jenő-kupán vettem részt Beregszászon, nagyszerűen sikerült a torna, több mint háromszáz gyerek vett rajta részt Kárpátalja minden részéből, sokan hajnalban keltek, hogy odaérjenek a fél nyolcas kezdésre. Aztán májusban volt a Zubkó-kupa. Zubkó József legendás kézilabdaedző volt, akinek a keze alatt a Szovjetunióban, a milliós városokkal konkurálva, a húszezres Beregszásznak első osztályú csapata lett, és onnan olimpiai bajnok, sokszoros BEK-győztes játékos is kikerült. Az ő emlékére is van már évek óta egy utánpótlástorna, majdnem négyszáz gyerek vett rajta részt az idén.”