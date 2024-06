A nap, amelyiken Lukas Podolski, majd négy év múlva Robert Lewandowski is a könnyeit nyelte

EB-MÉRFÖLDKÖVEK

(1968) Ezen a napon játszották le az egyetlen olyan Európa-bajnoki döntőt, amelyik után nem avattak győztest; az akkori szabályok értelmében döntetlen esetén meg kellett ismételni a finálét, az olasz és a jugoszláv válogatottra az 1:1 után két nappal várt még egy mérkőzés az aranyéremért.

(1996) Angliában megkezdődött az első 16 csapatos Európa-bajnokság; kétszer annyi válogatott indulhatott, mint a négy évvel korábbi tornán, Bulgária, Horvátország, Svájc és Törökország például először (a nyolccsapatos Eb-modell 1980-tól kezdődően négy tornán volt érvényben). Újdonság volt az is, hogy a csoportmérkőzéseken a győzelemért kettő helyett már három pont járt.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: BOBBY CHARLTON

A fotó az 1966-os vb idején készült, akkoriban Bobby Charltonnak minden szempontból kiváló volt a lapjárása, de azért 1968-ra sem panaszkodhatott (Fotó: Getty Images)

(1968) BOBBY CHARLTON karrierjének legszebb pillanatai nem az Európa-bajnokságokhoz kötődnek, de azért ez a dossziéja sem üres. Az 1966-ban világbajnoki címet szerző, a most felidézendő bronzmeccs előtt másfél héttel BEK-döntőt nyerő (és abban duplázó) Manchester United-legenda az 1968-as Eb selejtezői során ötször talált be a kapuba. A svédek elleni volt válogatottbeli karrierje 45. gólja, azzal lett egyedüli angol rekorder. Az alább látható, szovjetek elleni bronzmeccsen – amelynek játékvezetője Zsolt István volt – ő rúgta az első gólt, egy másik vb-hős, Geoff Hurst a másodikat. Egyikük sem ünnepelte agyon magát; az az angol válogatott ugyanúgy csalódásnak érezte a bronzot, mint a magyar Aranycsapat a vb-ezüstöt 1954-ben. Charlton 1958 és 1970 között íródó válogatott karrierje 106 mérkőzést és 49 gólt számlál.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: ALAN SHEARER

Alan Shearer a svájci Yvan Quentinnel szemben nyer fejpárbajt az 1996-os nyitányon (Fotó: Getty Images)

(1996) ALAN SHEARER hasonló arányban termelte a gólokat az angol válogatottban, mint Bobby Charlton (63/30), neki is be kellett érnie az Eb-bronzzal 1996-ban, viszont ő öt találattal elhódította a torna gólkirályi címét. De ne szaladjunk előre, ez még csak az Eb első napja, amelyen ki más is kezdhette volna a gólgyártást, mint az angol bajnokság gólkirálya, akiért akkoriban a Manchester United és a Real Madrid is kopogtatott a Blackburn Roversnél?! Szépséghiba, hogy Shearer közeli bombáját megválaszolta egy hozzá hasonló válogatott mérleggel (64/34) büszkélkedő svájci támadó, Kubilay Türkyilmaz, így a házigazda angolok döntetlennel indítottak.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: LUKA MODRIC

(2008) LUKA MODRIC 22 évesen, a Dinamo Zagreb játékosaként érkezett élete első Európa-bajnokságára, de már zsebében volt a Tottenham Hotspur szerződése, és nem is okozott csalódást a benne már akkor korszakos futballistát látó drukkereknek, szakembereknek. A nyitó meccs 4. percében higgadtan értékesített egy tizenegyest, csapata ezzel legyőzte a társházigazda Ausztriát – ő pedig, hogy egy kicsit előreszaladjunk, majd ott lesz a torna álomcsapatában. Modricnak ez volt a 27. válogatott mérkőzése és a negyedik gólja; a történet még korántsem ért véget, sorozatunkban látunk még Eb-gólokat – de még milyen szépeket! – az időközben a Real Madridban is legendává emelkedő játékmestertől…

#OTD: 🇦🇹 Austria 🆚 Croatia 🇭🇷, EURO 2008



⚽️ Luka Modrić's 4th-minute penalty lifted Croatia to a 1-0 victory over Austria!@HNS_CFF | @lukamodric10 pic.twitter.com/rERGj1baLf — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 8, 2020

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: LUKAS PODOLSKI

(2008) LUKAS PODOLSKI csak néhány hónappal idősebb a horvátok világklasszisánál, de aznap, amikor Modric eldöntötte a bécsi meccset a negyedik válogatott góljával, ő már a 26.-at szerezte Klagenfurtban. Majd beágyúzta a 27.-et is. De a horváttal ellentétben nem ünnepelt látványosan. Hiszen a sors úgy akarta, hogy két góljával ő rontsa el szülőhazája, Lengyelország Európa-bajnoki bemutatkozását.

Noha kétéves korától Németországban élt, a lefújás után tökéletes lengyelséggel nyilatkozott a lengyel tévének. Lengyelországban élő családtagjai közül nagyon sokan ültek a lelátón, a meccs után első útja hozzájuk vezetett.

Hosszú játékos-pályafutása során többször elmondta, testében két szív dobog, ezt a költői képet hitelesítette is azzal, hogy a negyvenhez közelítve a Górnik Zabrze játékosaként a lengyel labdarúgásban is letette a névjegyét. A futballemlékezet persze németként őrzi meg, nem alaptalanul: 130 meccsével és 49 góljával a nationalelf történetének egyik legsikeresebb játékosa, 2014-ben világbajnoka lett.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: ROBERT LEWANDOWSKI

(2012) ROBERT LEWANDOWSKI. A lengyel futball amúgy sosem volt híján nagy egyéniségeknek, ott van például Robert Lewandowski, aki a Podolski-duplát hozó 2008-as kontinenstorna után, 20 évesen mutatkozott be a nagyválogatottban. Neki adatott meg, hogy befejelje a 2012-es, részben saját rendezésű Eb első gólját. Történelmi pillanat volt, az új nemzeti stadion első hivatalos gólja, a társházigazda lengyelek Eb-reményeinek táplálója…

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

„Csodálatos érzés volt, nehezen önthető szavakba – emlékezett vissza Lewa a válogatott karrierje 15. góljára (ma már 80 felett jár). – Az Európa-bajnokság és az új nemzeti stadion első gólja volt, a karrierem különleges pillanata, amelyre visszagondolva, felidézve a vele járó örömöt, ma is libabőrös leszek.”

A varsói közönség tombolt, senki sem sejtette, hogy a görögök majd egyenlítenek – és hogy Wojciech Szczesnyt kiállítják, és a helyére beálló Przemyslaw Tytonnak azonnal tizenegyest kell hárítania, megőrzendő legalább az egy pontot… –, azt meg pláne nem, hogy miközben a házigazdák estéjét elrontó Dimitrisz Szalpingidisznek az Eb további szakaszában is lesz még gólja, addig a következő válogatott Lewa-gólra majdnem egy évet kell várni…

Robert Lewandowskinak ez az egy saját gólöröm jutott a lengyel-ukrán közös rendezésű Eb-n (Fotó: Getty Images)

KI HITTE VOLNA?

Az orosz válogatott úgy kezdte a 2012-es tornát, ahogyan a számára elődöntőbe jutást hozó 2008-as kiírás több meccsén futballozott: lehengerlő támadójátékkal, már-már örömfutballal. Alan Dzagojev két gólt szerzett, betalált Roman Sirokov és Roman Pavljucsenko is a csehek kapujába – ki hitte volna, hogy végül Csehország nyeri meg a csoportot, Oroszország pedig nem jut tovább…? És ki hitte volna, hogy ROMAN PAVLJUCSENKO, a 2008-as Eb legtöbb (3) gólt szerző orosz játékosa soha többé nem talál a kapuba nemzeti mezben? A Tottenhamtől 2012 januárjában ellentmondásos körülmények között távozó csatár túl volt már a 30-on, és bár még egy évtizeddel később is futballozott, válogatott karrierje 2012-ben, 51 meccsel és 21 góllal lezárult.

MESÉLNEK A KÉPEK – KÉPGALÉRIA A SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOKRÓL, AKIK TÖBB VÁLOGATOTTAT IRÁNYÍTOTTAK EB-N

S ha már a 2008-as és a 2012-es orosz válogatottnál tartunk: az előbbit Guus Hiddink, a másodikat egy másik holland, Dick Advocaat irányította. Mindketten tagjai annak a szűk társaságnak, amelynek tagjai két válogatottal is jártak Európa-bajnokságon – hogy kik ők, tekintsék meg képgalériánkban!