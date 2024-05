Fazekas Gergő: az edzőnk remek munkát végez

„Fantasztikus érzés volt megnyerni a bajnokságot és a kupát is. A Plock–Kielce párharc elég magas színvonalat képvisel, talán ez az egyik legnagyobb derbi a kézilabdavilágban” – közölte a Telekom Veszprém által kölcsönadott irányító kedden a bakonyi klub honlapján.

A Plock a bajnoki döntő első mérkőzését hazai pályán 22–22-es döntetlen után hétméterespárbajban nyerte meg a legutóbbi két szezonban Bajnokok Ligája-ezüstérmes Industria Kielcével szemben. A két csapat a vasárnapi visszavágón 20–20-at játszott egymással Kielcében, hetesekkel pedig 8–7-re ismét Fazekasék győztek. Az olimpiai kvótás magyar válogatott irányítója 12 lövésből hét gólt szerzett, ezzel – a kielcei Arkadiusz Morytóval holtversenyben – ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa. A rendes játékidő utolsó másodpercében Fazekas egyenlített, a hetespárbajban pedig két kísérlete volt, mindkettőből gól lett. A Plock vezetőedzője a spanyol Javier Sabaté, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Veszprém volt edzője. A Plock 2011 után lett ismét bajnok, összességében nyolcadik alkalommal, ráadásul idén a Lengyel Kupát is megnyerte, így 2008 után tudott ismét duplázni.

„Úgy gondolom, a kupában egy kicsit szerencsések voltunk azáltal, hogy ellenfelünk a Magdeburggal játszott egy iszonyatosan nehéz mérkőzést, ráadásul utaznia kellett közvetlenül a kupadöntő előtt. Így az egy simább siker lett” – mondta Fazekas a Lengyel Kupa 29–20-ra megnyert fináléjáról, amit május 5-én játszottak.

„A bajnoki döntőben kétszer is hetesekkel nyertünk, azt gondolom, most a szerencse is mellettünk állt. Egy hetespárbaj mindig kiélezett, lutri egy kicsit. De ezúttal minket segített a sors. Nagyon boldogok vagyunk, hogy 13 év után újra sikerült elhódítani a bajnoki címet, az edzőnk remek munkát végez és nagyon jól építi a csapatot” – szögezte le Fazekas.