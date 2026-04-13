„Ez egy kicsit más” – új szerepbe került a magyar válogatott légiós

A svéd Tv4 Media labdarúgással foglalkozó oldala, a fotbollskanalen.se úgy vezeti fel a Csongvai Áronnal készült beszélgetését, hogy az AIK 25 éves játékosával sok minden történt ezen a télen. Ugyan még csak egy éve szerepel Svédországban a tavaly februárban a Videotontól igazolt futballista, de már rutinos kulcsembernek számít csapatában, és az új idényben egy új poszton, védőként kell bizonyítania. Azok után került a védelembe, hogy Sotirios Papagiannopoulos és Fredrik Nissen is kidőlt sérülés miatt.

„Ez egy kicsit más, de kezdek egyre tapasztaltabb lenni az új posztomon – idézi a cikk Csongvait, aki korábban Magyarországon is szerepelt védőként, de az AIK tavaly a középpályára igazolta, ott is futballozott az előző idényben és a válogatottban is középpályásként mutatkozhatott be tavaly. – Beszéltem erről az edzőnkkel is, és jelenleg a védelemben van rám szükség, középhátvédként. Számomra az a legfontosabb, hogy a pályán lehessek. Akár középhátvédként, akár más poszton, mindent megteszek a csapatért. Január óta a felkészülési meccseken és az edzéseken is a védelemben játszottam, szóval egyre jobban megy.”

Ugyanakkor Csongvai egyértelművé tette, hosszú távon szeretne visszatérni az eredeti posztjára.

„Még mindig középpályásnak tekintem magamat, ezt a szakmai stáb is tudja. Meglátjuk, mikor jön el az ideje, hogy visszatérjek a posztomra. Addig is arra koncentrálok, hogy minél inkább a csapat segítségére lehessek – fogalmazott Csongvai, aki a 25 évével már a tapasztaltabb játékosok közé tartozik a sok fiatalt foglalkoztató stockholmiaknál. – Tényleg egy kicsit a csapaton belül is más a szerepem, gyorsan változtak a dolgok, és mára már a tapasztaltabb játékosok közé tartozom, pedig még csak egy éve vagyok itt. Nagyon örülök, hogy tehetséges, nagy jövő előtt álló fiatalok vesznek körbe.”

A fotbollskanalen.se kifejti, az AIK egy új projektbe kezdett ebben az idényben, amelyben a minél eredményesebb szereplés mellett a fiatalok fejlesztését, későbbi értékesítését is célul tűzték ki. Jelenleg 11 olyan játékos szerepel a keretben, akik még nem töltötték be a 21. életévüket.

„Nem mondom, hogy számítottam erre, de nem vagyok elégedetlen azzal, ami most történik a klubnál. Más irányba halad az AIK, mint amikor ideszerződtem, de nagyon tetszik, ahogy dolgozunk és az az út, amit most járunk fiatal játékosokkal, új játékstílussal. Fejlődési szakaszban vagyunk, ugyanakkor minden meccsen szeretnénk eredményt is elérni. A legfontosabb, hogy továbbra is összetartsunk, és mindenki alázatosan végezze a feladatát” – tette hozzá Csongvai.

Az AIK tavaly a 7. helyen fejezte be a bajnokságot, az új évadot pedig a Halmstad elleni 2–1-es győzelemmel kezdte, Csongvai jobb oldali belső védőként játszotta végig a meccset. A 2. fordulóban hétfőn este a Brommapojkarna vendége lesz az AIK.

SVÉDORSZÁG

Allsvenska

19.00: Brommapojkarna–AIK

AIK: Csongvai Áron