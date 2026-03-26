„A legnagyobb klubokat nem zárom ki” – Rodri a Real Madrid játékosa lehet?

ROCK PÉTER
2026.03.26. 13:15
Nem biztos, hogy Vinícius Júnior örülne Rodri érkezésének Madridban... (Fotó: Getty Images)
A Manchester City aranylabdás középpályása, Rodri nem zárta ki, hogy a jövőben a Real Madrid játékosa legyen – sőt elárulta, hogy szívesen visszatérne a spanyol élvonalba.

A súlyos és hosszú ideig tartó sérüléséből felépült Rodri szerződése jövő nyárig érvényes a Manchester Citynél, így a közeljövőben döntést kell hoznia a folytatásról.

Rodri az Atlético Madrid akadémiáján nevelkedett, majd a felnőttcsapatban is bizonyított, mielőtt 2019-ben Angliába szerződött. Egy friss rádióinterjúban azonban hangsúlyozta: múltja ellenére sem tartja elképzelhetetlennek, hogy egyszer a másik madridi nagyágyúhoz, a Realhoz igazoljon.

Miért ne lehetne? Sok játékos megtette már ezt az utat, még ha nem is közvetlenül. Számomra a világ legnagyobb klubjait sosem lehet kizárni.

Rodri, on his possible move to Real Madrid having played for Atletico: "I mean, there have been many players who have gone down that path, right? And especially not directly, but over time.. You can't turn down the best clubs in the world."
by u/SwimmingFireMen in soccer

A spanyolok Európa-bajnok középpályása kulcsszerepet játszott abban is, hogy a City 2023-ban triplázni tudott (Premier League, Bajnokok Ligája, FA-kupa). A világ egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, de sérülések hátráltattak.

„Még egy év van hátra a szerződésemből, és előbb-utóbb le kell ülnünk tárgyalni. Nem titkolom, hogy egyszer szeretnék visszatérni a La Ligába” – fogalmazott a 29 éves Rodri.

A Real Madrid a legutóbbi átigazolási időszakban nem igazolt középpályást, ugyanakkor a hírek szerint a 2026–2027-es idény előtt erősítést tervez ezen a poszton.

 

