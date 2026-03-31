Szerdai sportműsor: a Veszprém a PSG-vel játszik a kézilabda BL-ben a negyeddöntőbe jutásért
ÁPRILIS 1., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐ
5.00: Irak–Bolívia, Monterrey
NŐI NBI
17. FORDULÓ
12.00: Szekszárd–Szeged
12.00: MTK Budapest–DVTK
14.00: ETO FC–Honvéd, Gyirmót
15.00: Viktória FC–Budaörs
15.30: Újpest–Puskás Akadémia
16.00: PMFC–FTC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Baltimore Orioles–Texas Rangers (Tv: Sport2)
CURLING
Világbajnokság, férfiak
22.00: Svédország–Németország, Ogden (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
13.45: egynapos verseny, férfiak, Belgium (Tv: Eurosport2)
16.45: egynapos verseny, nők, Belgium (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: GOG (dán)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
EHF IFJÚSÁGI LIGA
14.45: selejtező, a 3. helyért (Tv: Sport2)
16.45: selejtező, döntő (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)
18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 35. FORDULÓ
19.00: Bayern München (német)–Fenerbahce (török)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1048 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
19.30: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE
19.30: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Vasas SC–TFSE
SZNÚKER
Tour Championship, negyeddöntő
14.00: 1. rész (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Houston
18.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Bukarest
10.30: egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Marrákes
12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Charleston
16.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Bogotá
16.30: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
2. csoportkör, 3. forduló, B-csoport
20.30: Mladost Zagreb (horvát)–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)
OB I, NŐK
Negyeddöntő, 3. mérkőzés
19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Fazekas Mária
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Felkavaró történet derült ki egy hajdani Liverpool-játékosról – Polus Enikőt hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Hat év után sem csitul Emiliano Sala ügye – Neszmélyi Emil sportjogászt hívjuk
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 99 éve született Puskás Ferenc
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Teljes lett a labdarúgó-világbajnokság mezőnye – vendégek: Simon Zoltán, Végh János
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1967
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Max Verstappen azon gondolkozik, hogy elhagyja az F1-et – mi az oka az élsportolók korai kiégésének?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Falco–Bilbao férfi kosárlabda Európa-kupa-elődöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs, Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Veszprém–PSG férfi kézilabda BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Erdei Márk, szakértő: Marosán György
20.10: Interjú az atléta Venyercsán Bencével
20.30: Közvetítés a Mladost–Ferencváros férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László
21.40: Teljes a labdarúgó-világbajnokság mezőnye
22.30: Sportvilág