Szerdai sportműsor: a Veszprém a PSG-vel játszik a kézilabda BL-ben a negyeddöntőbe jutásért

2026.03.31. 23:55
Április első napján a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a magyar bajnok Veszprém a Paris Saint-Germaint fogadja a nyolcaddöntő első mérkőzésén. A jégkorong Erste Ligában az elődöntő ötödik mérkőzései következnek, a férfi kosárlabdázóknál a Falco Eurokupa-elődöntőt játszik a Bilbaóval, valamint a Ferencváros is medencébe ugrik a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában. Futballprogram nélkül sem maradunk: a női NB I mérkőzései mellett Interkontinentális világbajnoki pótselejtezőt rendeznek Irak és Bolívia részvételével magyar idő szerint hajnalban.

 ÁPRILIS 1., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐ
5.00: Irak–Bolívia, Monterrey

NŐI NBI
17. FORDULÓ
12.00: Szekszárd–Szeged
12.00: MTK Budapest–DVTK
14.00: ETO FC–Honvéd, Gyirmót
15.00: Viktória FC–Budaörs
15.30: Újpest–Puskás Akadémia
16.00: PMFC–FTC

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Baltimore Orioles–Texas Rangers (Tv: Sport2)

CURLING
Világbajnokság, férfiak
22.00: Svédország–Németország, Ogden (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR
13.45: egynapos verseny, férfiak, Belgium (Tv: Eurosport2)
16.45: egynapos verseny, nők, Belgium (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: GOG (dán)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
EHF IFJÚSÁGI LIGA
14.45: selejtező, a 3. helyért (Tv: Sport2)
16.45: selejtező, döntő (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)
18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 35. FORDULÓ
19.00: Bayern München (német)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1048 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
19.30: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE
19.30: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Vasas SC–TFSE

SZNÚKER
Tour Championship, negyeddöntő
14.00: 1. rész (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 500-as torna, Houston
18.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Bukarest
10.30: egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Marrákes
12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Charleston
16.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Bogotá
16.30: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
2. csoportkör, 3. forduló, B-csoport
20.30: Mladost Zagreb (horvát)–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)
OB I, NŐK
Negyeddöntő, 3. mérkőzés
19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Fazekas Mária
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Felkavaró történet derült ki egy hajdani Liverpool-játékosról – Polus Enikőt hívjuk
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Hat év után sem csitul Emiliano Sala ügye – Neszmélyi Emil sportjogászt hívjuk
  9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 99 éve született Puskás Ferenc
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Teljes lett a labdarúgó-világbajnokság mezőnye – vendégek: Simon Zoltán, Végh János
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1967
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Max Verstappen azon gondolkozik, hogy elhagyja az F1-et – mi az oka az élsportolók korai kiégésének?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Falco–Bilbao férfi kosárlabda Európa-kupa-elődöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs, Károlyi Andrea
18.45: Közvetítés a Veszprém–PSG férfi kézilabda BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Erdei Márk, szakértő: Marosán György
20.10: Interjú az atléta Venyercsán Bencével
20.30: Közvetítés a Mladost–Ferencváros férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László
21.40: Teljes a labdarúgó-világbajnokság mezőnye
22.30: Sportvilág

 

Legfrissebb hírek

Keddi sportműsor: magyar–görög a Puskás Arénában; teljessé válik a vb-mezőny

Minden más foci
2026.03.30. 23:45

Hétfői sportműsor: folytatódnak az elődöntő küzdelmei a jégkorong Erste Ligában

Minden más foci
2026.03.29. 23:34

Vasárnapi sportműsor: F1-es Japán Nagydíj, megkezdi elődöntőjét a Volán

Jégkorong
2026.03.28. 23:47

Szombati sportműsor: Magyarország–Szlovénia válogatott meccs

Magyar válogatott
2026.03.27. 23:45

Pénteki sportműsor: sajtótájékoztatót tart a magyar labdarúgó-válogatott

Minden más foci
2026.03.27. 01:10

Csütörtöki sportműsor: kezdődik a vb európai pótselejtezője

Minden más foci
2026.03.25. 23:55

Szerdai sportműsor: négy közé juthat a Fehérvár az ICEHL-ben

Minden más foci
2026.03.24. 23:20

Keddi sportműsor: zárul az alpesi sízők szezonja

Minden más foci
2026.03.23. 23:20
Ezek is érdekelhetik