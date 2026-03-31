Szerdai sportműsor: a Veszprém a PSG-vel játszik a kézilabda BL-ben a negyeddöntőbe jutásért

ÁPRILIS 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐ

5.00: Irak–Bolívia, Monterrey

NŐI NBI

17. FORDULÓ

12.00: Szekszárd–Szeged

12.00: MTK Budapest–DVTK

14.00: ETO FC–Honvéd, Gyirmót

15.00: Viktória FC–Budaörs

15.30: Újpest–Puskás Akadémia

16.00: PMFC–FTC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Baltimore Orioles–Texas Rangers (Tv: Sport2)

CURLING

Világbajnokság, férfiak

22.00: Svédország–Németország, Ogden (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

13.45: egynapos verseny, férfiak, Belgium (Tv: Eurosport2)

16.45: egynapos verseny, nők, Belgium (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: GOG (dán)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

EHF IFJÚSÁGI LIGA

14.45: selejtező, a 3. helyért (Tv: Sport2)

16.45: selejtező, döntő (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 35. FORDULÓ

19.00: Bayern München (német)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1048 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT

19.30: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

19.30: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Vasas SC–TFSE

SZNÚKER

Tour Championship, negyeddöntő

14.00: 1. rész (Tv: Eurosport1)

20.00: 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Houston

18.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Bukarest

10.30: egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Marrákes

12.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Charleston

16.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Bogotá

16.30: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

2. csoportkör, 3. forduló, B-csoport

20.30: Mladost Zagreb (horvát)–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

OB I, NŐK

Negyeddöntő, 3. mérkőzés

19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Fazekas Mária

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Felkavaró történet derült ki egy hajdani Liverpool-játékosról – Polus Enikőt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Hat év után sem csitul Emiliano Sala ügye – Neszmélyi Emil sportjogászt hívjuk

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 99 éve született Puskás Ferenc

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Teljes lett a labdarúgó-világbajnokság mezőnye – vendégek: Simon Zoltán, Végh János

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1967

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Max Verstappen azon gondolkozik, hogy elhagyja az F1-et – mi az oka az élsportolók korai kiégésének?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Falco–Bilbao férfi kosárlabda Európa-kupa-elődöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs, Károlyi Andrea

18.45: Közvetítés a Veszprém–PSG férfi kézilabda BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Erdei Márk, szakértő: Marosán György

20.10: Interjú az atléta Venyercsán Bencével

20.30: Közvetítés a Mladost–Ferencváros férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László

21.40: Teljes a labdarúgó-világbajnokság mezőnye

22.30: Sportvilág