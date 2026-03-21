Niké Liga: Zsolna–DAC

RÁCZ PÉTER
2026.03.21. 15:20
A szlovák labdarúgó Niké Liga felsőházi rájátszásának 3. fordulójában a Zsolna és a Dunaszerdahely játszik egymással. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünk segítségével!

 

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
Zilina (Zsolna)–DAC 3–1
Zsolna. Stadión Pod Dubnom. 1810 néző. V: Peter Královic
Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Szánthó, 67.), Kácer (Florea, 56.), Adang, Bari – Fasko (Homet, 80.), Roginic (Iľko, 67.), Datko (Bzdyl, 56.). Vezetőedző: Pavol Stano
DAC: Bartels – Blazek (Kapanadze, a szünetben), Kacsaraba (Gueye, 76.), Nemanic, Méndez – Bationo, Tuboly (Corr, a szünetben) – Kmet, Ouro, Lábo (Gruber, 62.) – Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
G: Kácer (7.), Roginic (43.), Homet (84.), ill. Kmet (47.)

