Kolozsváron is bemutatták a Bölöni-filmet

Akik viszont a mozizást és az azt követő, több mint egy órás közönségtalálkozót választották, életre szóló élménnyel távozhattak, hiszen a marosvásárhelyi születésű labdarúgó és edző számos, a filmben nem szereplő történetet, élményt is megosztott velük a kérdésekre válaszolva.

Bölöni beszélt a Kolozsvár és Marosvásárhely közötti rivalizálásról, amelyben éppen az ő korosztályának köszönhetően sikerült egy időre megelőzniük a kincses város csapatait, vagy azt, hogy pályája legelején, amikor még tehetséges ifiként Dicsőszentmártonban futballozott, az első megkeresés éppen az Universitatea részéről érkezett, de az édesanyja akkor még hallani sem akart az eligazolásáról. Nem hallgatta el negatív élményeit sem: egy Kolozsváron játszott felkészülési mérkőzésen kapta válogatott pályafutása egyetlen piros lapját, és egy itt szerzett sérülés miatt nem játszhatott 1986 decemberében Tokióban, a River Plate elleni Interkontinentális Kupa-döntőben.

Nem maradtak el a kolozsvári vagy esetleg székelyföldi szerepvállalását firtató kérdések sem, amelyre azt válaszolta, hogy számára hatalmas rizikó lenne a rivaldafényébe kilépés, de a háttérből, tanácsokkal szívesen segít. „Persze szívesen edzenék itt egy olyan Steauát vagy egy olyan ASA-t, mint az enyém volt” – utalt vissza a játékos-pályafutását meghatározó két klubjára. Egy kisfiú Barca vagy Real Madrid kérdésére pedig kapásból vágta rá, hogy Paris Saint-Germain, de szóba került a modern futball adatforradalma vagy a külföldre kerülése után félbeszakadt fogorvosi munkássága is. A hangulatos beszélgetés pedig a nézők szelfizhettek is Bölönivel, akinek hamar a nyakába került egy CFR-sál is.