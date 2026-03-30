Heti program: ismét pályán a magyar válogatott, NB I és férfi kézi BL

MÁRCIUS 30., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

18.15: a görög labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

FELKÉSZÜLÉSI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK

18.00: Ciprus–Moldova (Tv: Arena4)

20.45: Németország–Ghána (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ

18.30: SG Kecskemét Futsal–Prohuman-PTE-PEAC

18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia

20.00: MVFC Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal-Alpassport

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Kansas City Royals–Minnesota Twins (Tv: Sport2)

CURLING

FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG

22.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvtk-jegesmedvek/)

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai) (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapest-jegkorong-akademia-hc/ )

SVÉD BAJNOKSÁG

19.00: Brynäs–Växjö (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1046 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

20.00: Debreceni EAC–Prestige Fitness Pénzügyőr SE

20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

14.00: Tour Championship, 1. rész (Tv: Eurosport1)

20.00: Tour Championship, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, HOUSTON

20.00: egyes, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, BUKAREST

10.30: egyes, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES

11.00: egyes, 1. forduló

WTA 500-ES TORNA, CHARLESTON

16.00: egyes, 1. forduló

Benne 16.00 körül: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai)

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

16.30: egyes, 1. forduló

Benne 17.00 körül: Udvardy Panna (8.)–María Torres (kolumbiai)

MÁRCIUS 31., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Norvégia–Svájc (Tv: Spíler2)

19.00: Magyarország–Görögország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Spanyolország–Egyiptom (Tv: Spíler2)

Szerda, 1.00: Egyesült Államok–Portugália

Szerda, 1.15: Argentína–Zambia

Szerda, 2.00: Brazília–Horvátország

Szerda, 3.00: Mexikó–Belgium

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK

DÖNTŐ

A-ÁG

20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)

B-ÁG

20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)

C-ÁG

20.45: Koszovó–Törökország, Pristina

D-ÁG

20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

C/D-LIGA

18.00: Lettország–Gibraltár (Tv: Arena4)

18.00: Luxemburg–Málta (Tv: Spíler1)

INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐ

23.00: Kongói DK–Jamaica, Guadalajara

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

16.30: Magyarország–Ukrajna, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával kortól függetlenül ingyen látogatható (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/ingyen-szurkolhatsz-az-u21-es-valogatottnak-100-jegy-var-gazdara/) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: Fredericia–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1047 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

20.00: MAFC-Vegyész RC Kazincbarcika

ÁPRILIS 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐ

5.00: Irak–Bolívia, Monterrey

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Baltimore Orioles–Texas Rangers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: GOG (dán)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1048 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT

19.30: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

19.30: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Vasas SC–TFSE

ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 9. forduló, Manchester (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

OSZTÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Sporting (portugál)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: Kozármisleny KA–Győri Audi ETO KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ

18.00: Sopron KC–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/sopron-kc/)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1049 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas Óbuda

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ

17.00: PVSK-Mecsek Füszért–PannErgy-Miskolci VLC

ÁPRILIS 3., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Toulouse

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

29. FORDULÓ

18.00: Napredak–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS (ha szükségesek)

18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC-Corona Brasov (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék - Gyergyói HK (romániai)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–ETO University HT

18.00: PLER-Budapest–Csurgói KK

18.30: Budai Farkasok-Rév–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)

NŐI NB I

17.00: NEKA–Moyra-Budaörs

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)

18.00: Kisvárda Master Good SE–Mol Esztergom

ÁPRILIS 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

28. FORDULÓ

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

13.45: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.15: Chelsea–Port Vale (III.) (Tv: Spíler1)

21.00: Southampton (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

17.00: Strasbourg–Nice

19.00: Brest–Rennes

21.05: Lille–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Heidenheim

15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg (Tv: Arena4)

15.30: Freiburg–Bayern München

15.30: Hamburg–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Mainz

15.30: Werder Bremen–RB Leipzig

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

15.00: Sassuolo–Cagliari

18.00: Hellas Verona–Fiorentina

20.45: Lazio–Parma

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

28. FORDULÓ

15.00: Dinamo Zagreb–NK Osijek

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ

18.00: DAC–Slovan Bratislava (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

28. FORDULÓ

19.00: Trabzonspor–Galatasaray (Tv: Sport1)

PORTUGÁL LIGA

28. FORDULÓ

21.30: Porto–Famalicao (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: San Diego Padres–Boston Red Sox (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Nilüfer Belediyespor (török)–Mol Tatabánya KC, Bursa

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/balatonfuredi-kse/)

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló

NŐI NB I

18.00: Vasas SC–Váci NKSE

18.00: Szombathelyi KKA–DVSC Schaeffler

NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Hannover–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON), ELŐDÖNTŐ

16.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Egis Körmend–MVM-OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–EPS-Honvéd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

NBA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 1.00: Philadelphia 76ers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ

11.30: KSI SE–ELTE BEAC

12.00: Debreceni VSE-Master Good–UVSE

18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK

ÁPRILIS 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

28. FORDULÓ

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

24. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

16.00: Karcagi SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

23. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II

16.00: Eger SE–Gödöllői SK

16.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC

16.00: Füzesabony SC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Budaörs

12.00: FC Sopron–Újpest FC II

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC

16.00: ETO Akadémia–Bicskei TC

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Komárom VSE–Szombathelyi Haladás

17.00: Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Tiszaföldvár SE–Vasas FC II

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II

13.00: III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK

14.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: BKV Előre–Gyulai Termál FC

16.00: ESMTK–Szegedi VSE

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE

16.00: Csepel SC–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa

11.00: MTK Budapest II–Majosi SE

11.00: Paksi FC II–PTE-PEAC

16.00: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC

16.00: Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE

16.00: Érdi VSE–Dombóvári FC

18.00: Pécsi MFC–BFC Siófok

18.00: Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

15.00: Angers–Lyon

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Paris FC

17.15: Metz–Nantes

20.45: Monaco–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

15.00: Cremonese–Bologna

18.00: Pisa–Torino

20.45: Internazionale–Roma

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

28. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Besiktas (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

16.30: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)

16.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

16.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék



KERÉKPÁR

Flandriai körverseny egynapos országúti verseny – férfiak 279 km, nők 165 km

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON),

15.30: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

18.30: döntő (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Milwaukee Bucks–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)