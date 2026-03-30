Heti program: ismét pályán a magyar válogatott, NB I és férfi kézi BL
MÁRCIUS 30., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
18.15: a görög labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)
FELKÉSZÜLÉSI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK
18.00: Ciprus–Moldova (Tv: Arena4)
20.45: Németország–Ghána (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
18.30: SG Kecskemét Futsal–Prohuman-PTE-PEAC
18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia
20.00: MVFC Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal-Alpassport
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Kansas City Royals–Minnesota Twins (Tv: Sport2)
CURLING
FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG
22.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK
18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvtk-jegesmedvek/)
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai) (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapest-jegkorong-akademia-hc/ )
SVÉD BAJNOKSÁG
19.00: Brynäs–Växjö (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1046 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
20.00: Debreceni EAC–Prestige Fitness Pénzügyőr SE
20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
14.00: Tour Championship, 1. rész (Tv: Eurosport1)
20.00: Tour Championship, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, HOUSTON
20.00: egyes, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BUKAREST
10.30: egyes, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES
11.00: egyes, 1. forduló
WTA 500-ES TORNA, CHARLESTON
16.00: egyes, 1. forduló
Benne 16.00 körül: Gálfi Dalma–Bianca Andreescu (kanadai)
WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ
16.30: egyes, 1. forduló
Benne 17.00 körül: Udvardy Panna (8.)–María Torres (kolumbiai)
MÁRCIUS 31., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Norvégia–Svájc (Tv: Spíler2)
19.00: Magyarország–Görögország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Spanyolország–Egyiptom (Tv: Spíler2)
Szerda, 1.00: Egyesült Államok–Portugália
Szerda, 1.15: Argentína–Zambia
Szerda, 2.00: Brazília–Horvátország
Szerda, 3.00: Mexikó–Belgium
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)
B-ÁG
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Spíler1)
C-ÁG
20.45: Koszovó–Törökország, Pristina
D-ÁG
20.45: Csehország–Dánia, Prága (Tv: Arena4)
NEMZETEK LIGÁJA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
C/D-LIGA
18.00: Lettország–Gibraltár (Tv: Arena4)
18.00: Luxemburg–Málta (Tv: Spíler1)
INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐ
23.00: Kongói DK–Jamaica, Guadalajara
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
16.30: Magyarország–Ukrajna, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával kortól függetlenül ingyen látogatható (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/ingyen-szurkolhatsz-az-u21-es-valogatottnak-100-jegy-var-gazdara/) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: Fredericia–Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1047 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
20.00: MAFC-Vegyész RC Kazincbarcika
ÁPRILIS 1., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
INTERKONTINENTÁLIS VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
DÖNTŐ
5.00: Irak–Bolívia, Monterrey
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Baltimore Orioles–Texas Rangers (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: GOG (dán)–Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Liqui Moly NEKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bilbao Basket (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/serco-uni-gyor/)
18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1048 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT
19.30: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE
19.30: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Vasas SC–TFSE
ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 9. forduló, Manchester (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
OSZTÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Sporting (portugál)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: Kozármisleny KA–Győri Audi ETO KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ
18.00: Sopron KC–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/sopron-kc/)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1049 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: KHG Kaposvári NRC–Vasas Óbuda
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ
17.00: PVSK-Mecsek Füszért–PannErgy-Miskolci VLC
ÁPRILIS 3., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Toulouse
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
29. FORDULÓ
18.00: Napredak–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS (ha szükségesek)
18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC-Corona Brasov (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék - Gyergyói HK (romániai)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–ETO University HT
18.00: PLER-Budapest–Csurgói KK
18.30: Budai Farkasok-Rév–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)
NŐI NB I
17.00: NEKA–Moyra-Budaörs
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Alba Fehérvár KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)
18.00: Kisvárda Master Good SE–Mol Esztergom
ÁPRILIS 4., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
28. FORDULÓ
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
13.45: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
18.15: Chelsea–Port Vale (III.) (Tv: Spíler1)
21.00: Southampton (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
17.00: Strasbourg–Nice
19.00: Brest–Rennes
21.05: Lille–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Heidenheim
15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg (Tv: Arena4)
15.30: Freiburg–Bayern München
15.30: Hamburg–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Mainz
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
15.00: Sassuolo–Cagliari
18.00: Hellas Verona–Fiorentina
20.45: Lazio–Parma
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
28. FORDULÓ
15.00: Dinamo Zagreb–NK Osijek
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ
18.00: DAC–Slovan Bratislava (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
28. FORDULÓ
19.00: Trabzonspor–Galatasaray (Tv: Sport1)
PORTUGÁL LIGA
28. FORDULÓ
21.30: Porto–Famalicao (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: San Diego Padres–Boston Red Sox (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Nilüfer Belediyespor (török)–Mol Tatabánya KC, Bursa
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/balatonfuredi-kse/)
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló
NŐI NB I
18.00: Vasas SC–Váci NKSE
18.00: Szombathelyi KKA–DVSC Schaeffler
NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Hannover–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON), ELŐDÖNTŐ
16.00: TARR KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
17.00: Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Egis Körmend–MVM-OSE Lions
18.00: NKA Universitas Pécs–EPS-Honvéd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NBA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 1.00: Philadelphia 76ers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ
11.30: KSI SE–ELTE BEAC
12.00: Debreceni VSE-Master Good–UVSE
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK
ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
28. FORDULÓ
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
24. FORDULÓ – élő eredménykövető
16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
16.00: Karcagi SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
23. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Tarpa SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II
16.00: Eger SE–Gödöllői SK
16.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Putnok FC
16.00: Füzesabony SC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Budaörs
12.00: FC Sopron–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi FC
16.00: ETO Akadémia–Bicskei TC
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Balatonfüredi FC–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Komárom VSE–Szombathelyi Haladás
17.00: Gyirmót FC Győr–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Tiszaföldvár SE–Vasas FC II
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Budapest Honvéd FC II
13.00: III. kerületi TVE–Dunaharaszti MTK
14.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: BKV Előre–Gyulai Termál FC
16.00: ESMTK–Szegedi VSE
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Martfűi LSE
16.00: Csepel SC–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–FC Nagykanizsa
11.00: MTK Budapest II–Majosi SE
11.00: Paksi FC II–PTE-PEAC
16.00: Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC
16.00: Pénzügyőr SE–Iváncsa KSE
16.00: Érdi VSE–Dombóvári FC
18.00: Pécsi MFC–BFC Siófok
18.00: Dunaújváros FC–Greenplan Balatonlelle SE
ANGOL FA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
15.00: Cremonese–Bologna
18.00: Pisa–Torino
20.45: Internazionale–Roma
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
28. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Besiktas (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
16.30: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉSEK (ha szükségesek)
16.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
16.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
Flandriai körverseny egynapos országúti verseny – férfiak 279 km, nők 165 km
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON),
15.30: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)
18.30: döntő (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Milwaukee Bucks–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)