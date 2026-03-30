„Legendánk továbbra is velünk marad” – bejelentés Szegeden

2026.03.30. 11:05
Jonas Källman (Fotó: OTP Bank-Pick Szeged)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapján bejelentette, hogy legendája, a másodedzőként dolgozó Jonas Källman 2028 nyaráig a klubnál marad.

Indítsuk a hetet egy jó hírrel! Másodedzőnk, legendánk, Jonas Källman továbbra is velünk marad: klubunk 2028. június 30-ig meghosszabbította a szerződését

– fogalmazott közösségi oldalán a Szeged.

„Ez a klub sokat jelent számomra, hiszen rengeteg közös év áll mögöttünk játékosként és most már edzőként is. Elkötelezett vagyok amellett, hogy mindenben segítsem a fejlődést és az előrelépést. Izgatottan várom, mit hoz a jövő, és hálás vagyok, hogy továbbra is ennek az útnak a részese lehetek” – mondta a 44 éves Källman a szegediek közleményében.

Källman játékosként 2014 és 2021 között erősítette a Szegedet, ezalatt EHF-kupát, Magyar Kupát és két bajnoki címet nyert a csapattal.

