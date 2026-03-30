Hét aranyat szereztek a magyar felnőtt muaythaisosok Antalyában

A felnőttek között hét aranyérmet szereztek a magyar muaythaiosok az Antalya Open Cupon. A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint a huszonöt országot felvonultató világkupa-szintű eseményen a magyar küldöttség a nemzetek versenyében a harmadik helyet szerezte meg Törökország és Kazahsztán mögött.

Az aranyérmeket a felnőtteknél Horváth-Tóth Enikő, Tóth Dzsesszika, Melis Bálint, Tóth Zsombor, Forgó Zalán, Adler Dávid és Kazsamér Richárd szerezte, míg U24-ben Nyári László és Mészáros Dorián lett első.