Hét aranyat szereztek a magyar felnőtt muaythaisosok Antalyában

Összesen kilenc aranyéremmel térhettek haza az Antalya Open Cupról a magyar muaythaiosok, akik a felnőttek közt hét, az U24-eseknél két első helyet szereztek.
A felnőttek között hét aranyérmet szereztek a magyar muaythaiosok az Antalya Open Cupon. A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint a huszonöt országot felvonultató világkupa-szintű eseményen a magyar küldöttség a nemzetek versenyében a harmadik helyet szerezte meg Törökország és Kazahsztán mögött.
Az aranyérmeket a felnőtteknél Horváth-Tóth Enikő, Tóth Dzsesszika, Melis Bálint, Tóth Zsombor, Forgó Zalán, Adler Dávid és Kazsamér Richárd szerezte, míg U24-ben Nyári László és Mészáros Dorián lett első.
Legfrissebb hírek
2022.02.20. 21:01
