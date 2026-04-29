Mikler Roland: Csodák vannak, de ahhoz nem így kell játszanunk

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

OTP BANK PICK SZEGED–SC MAGDEBURG (német) 28–35 (14–15)

Szeged, Pick Aréna, 5665 néző. Vezette: Boricsics, Markovics (szerbek)

SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 9 (3), Garciandia 3, Smárason 5, Bánhidi, MACKOVSEK 7, Jelinic. Csere: Thulin (kapus), Toto, Röd 2, Kalaras, Fazekas M. 1, Frimmel 1 (1), Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren

MAGDEBURG: S. HERNÁNDEZ – G. KRISTJÁNSSON 7, LAGERGREN 7, Saugstrup 2, E. Jónsson, CLAAR 6, Mertens 1. Csere: M. Mandic (kapus), Hornke 3 (2), MAGNÚSSON 5 (2), Bergendahl, Musche 4. Edző: Bennet Wiegert

Az eredmény alakulása. 6 perc: 3–2. 9. p.: 3–5. 13. p.: 4–8. 16. p.: 5–10. 20. p.: 9–10. 23. p.: 11–11. 27. p.: 13–14. 33. p.: 15–15. 35. p.: 15–17. 37. p.: 16–19. 42. p.: 19–23. 45. p.: 20–25. 48. p.: 22–28. 52. p.: 26–30. 55. p.: 26–32. 58. p.: 27–34

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 9/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Az első félidőben nyújtott teljesítményünkkel elégedett vagyok. A második játékrész derekán hullámvölgybe kerültünk, sok technikai hibát követtünk el, ráadásul öt hétméteresből sem tudtunk a kapuba találni. Vereségünk ellenére büszke vagyok játékosaimra, mert végig keményen küzdöttek.

Bennet Wiegert: – Fergeteges hangulatú mérkőzésen férfias csatát vívtunk a Szegeddel. A térfélcsere után ellenfelünk ki nem kényszerített hibáit sikerült kihasználnunk. Tekintélyes előnyünk birtokában sem lazítunk, a visszavágó után kettős győzelemmel szeretnénk befejezni a párharcot.

A visszavágót jövő csütörtökön 18.45-től rendezik Magdeburgban.