Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Albek Anna hat gólja Dijonban

2026.04.29. 22:34
null
Albek Anna remek formában (Fotó: Metz Handball/Facebook)
Metz Dijon Albek Anna
Albek Anna hat góllal járult hozzá a címvédő Metz HB 42–23-as győzelméhez a JDA Bourgogne Dijon ellen a francia női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

 

A liga honlapja szerint a válogatott jobbátlövő hét kísérletből szerezte hat gólját. Klubtársa, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra ezúttal nem szerepelt a keretben. A Dijon az Esztergommal játszik majd az Európa Liga elődöntőjében, a Metz pedig a CSM Bucuresti-tel találkozik a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének első játéknapján.

Zsembery Viktória hat góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, a BM Porrino pedig házigazdaként 25–25-ös döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardés együttesével a spanyol női bajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Az alsóházban Török Lilly négy találatának is köszönhetően a CBM Morvedre 28-25-re nyert a CRA Valladolid otthonában.

 

