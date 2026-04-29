Európai kézilabdaligák: Albek Anna hat gólja Dijonban

A liga honlapja szerint a válogatott jobbátlövő hét kísérletből szerezte hat gólját. Klubtársa, az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra ezúttal nem szerepelt a keretben. A Dijon az Esztergommal játszik majd az Európa Liga elődöntőjében, a Metz pedig a CSM Bucuresti-tel találkozik a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének első játéknapján.

Zsembery Viktória hat góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, a BM Porrino pedig házigazdaként 25–25-ös döntetlent játszott a Mecalia Atlético Guardés együttesével a spanyol női bajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Az alsóházban Török Lilly négy találatának is köszönhetően a CBM Morvedre 28-25-re nyert a CRA Valladolid otthonában.