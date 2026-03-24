A magyar öregfiúk-válogatott érkezik a balkányi műfüves pálya avatására

Nem lassul a fejlesztéssorozat Balkányban, az NB I-es minőségű borítás köré kialakított futópálya, új öltöző- és kiszolgálóépületek, valamint a fedett lelátók megépítése után hamarosan új műfüves pályával is gazdagodik a sportegyesület.

„A tavalyi beruházások után folytatódott a munka, így hamarosan egy 40x20 méteres műfüves pályát adhatunk át és gőzerővel dolgozunk azon, hogy a TAO-programnak köszönhetően még egy új, az utánpótlás számára hitelesített füves edzőpályát is kialakítsunk utánpótlásunk számára” – mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportálnak Obsitos Norbert, a sportegyesület elnöke.

Az ünnepélyes pályaavatóra március 26-án csaknem egész napos eseménysorozatot szerveznek a sportközpontba, a csúcspont a magyar öregfiúk-válogatott fellépése lesz. A csapatban több sokszoros felnőttválogatott labdarúgó szerepel: többek között Korhut Mihály, Mészöly Géza, Rudolf Gergely, Dombi Tibor, Sowunmi Thomas, Torghelle Sándor, Priskin Tamás, Juhász Roland, Tököli Attila vagy Végh Zoltán. Az edzői stábban pedig két volt szövetségi kapitány, Gellei Imre és Csank János mellett Nyilasi Tibor, Herczeg András és Kozma Mihály is helyet kapott. A mérkőzés 15 órakor kezdődik.

A csütörtöki program ingyenesen látogatható.