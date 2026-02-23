Nemzeti Sportrádió

NB II: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.02.23. 17:18
null
Sorozatban harmadik sikerére készül a Videoton (Fotó: vidi.hu, archív)
NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés Kecskemét
A labdarúgó NB II 19. fordulójának záró mérkőzésén a 11. Videoton a 4. Kecskemétet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KECSKEMÉTI TE 1-1
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 892 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Szalai Dániel, Berényi Ákos)
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Hesz – Kovács K.,  Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi, Haraszti - Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
KECSKEMÉT: Varga B. – Debreceni, Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Bolgár, Derekas, Bocskay – Szabó B. (Eördögh, 53.) – Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Hesz (38.) ill. Derekas (27.)

Cikkünk folyamatosan frissül...
 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Csákváron diadalmaskodó Videoton az előző két bajnokiját elbukó Kecskeméttel szemben.
 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MECCS ELŐTTMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd19133337–16+2142
  2. Vasas FC19123432–17+1539
  3. Mezőkövesd1995528–23+532
  4. Kecskeméti TE1893629–21+830
  5. Csákvár1978426–23+329
  6. Karcagi SC1977521–25–428
  7. Szeged-Csanád GA1967620–19+125
  8. Kozármisleny1967623–24–125
  9. Tiszakécske1966723–29–624
10. BVSC-Zugló19631017–20–321
11. Videoton FC Fehérvár1856722–21+121
12. Budafoki MTE1956820–30–1021
13. FC Ajka19611212–23–1119
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Szentlőrinc1939723–25–218
16. Soroksár SC19451027–34–717

 

 

