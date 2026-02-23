NB II: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KECSKEMÉTI TE 1-1

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 892 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Szalai Dániel, Berényi Ákos)

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Hesz – Kovács K., Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi, Haraszti - Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

KECSKEMÉT: Varga B. – Debreceni, Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Bolgár, Derekas, Bocskay – Szabó B. (Eördögh, 53.) – Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Hesz (38.) ill. Derekas (27.)

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Csákváron diadalmaskodó Videoton az előző két bajnokiját elbukó Kecskeméttel szemben.

