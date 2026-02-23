NB II: Videoton FC Fehérvár–Kecskeméti TE
LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KECSKEMÉTI TE 1-1
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 892 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Szalai Dániel, Berényi Ákos)
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Hesz – Kovács K., Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi, Haraszti - Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
KECSKEMÉT: Varga B. – Debreceni, Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Bolgár, Derekas, Bocskay – Szabó B. (Eördögh, 53.) – Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Hesz (38.) ill. Derekas (27.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Csákváron diadalmaskodó Videoton az előző két bajnokiját elbukó Kecskeméttel szemben.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MECCS ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|19
|13
|3
|3
|37–16
|+21
|42
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Mezőkövesd
|19
|9
|5
|5
|28–23
|+5
|32
|4. Kecskeméti TE
|18
|9
|3
|6
|29–21
|+8
|30
|5. Csákvár
|19
|7
|8
|4
|26–23
|+3
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|10. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|11. Videoton FC Fehérvár
|18
|5
|6
|7
|22–21
|+1
|21
|12. Budafoki MTE
|19
|5
|6
|8
|20–30
|–10
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18
|16. Soroksár SC
|19
|4
|5
|10
|27–34
|–7
|17