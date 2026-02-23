Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: Albek Józseffel erősített a PLER – hivatalos

2026.02.23. 18:26
Albek Józsefet (jobbra) már be is mutatták új csapatánál (Fotó: PLER Budapest)
Az osztrák válogatott Albek József távozott a görög élvonalbeli Athinaikosz férfi kézilabdacsapatától és hétfőn az NB I-ben szereplő PLER-Budapesthez igazolt.

A pentszentlőrinci klub honlapjának beszámolója szerint a 25 éves balátlövő szerződése két és fél évre szól, és szombaton, a Komló elleni bajnoki mérkőzésen már be is mutatkozhat új együttesében.

A zentai születésű sportoló Adán kezdett kézilabdázni, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került, 2017-től a HSG Holding Graz csapatát erősítette, onnan igazolt tavaly nyáron Athénba. Az Athinaikoszban 13 bajnoki találkozón 71 gólt szerezve a csapat legeredményesebb játékosa volt.

Albek korábban a magyar juniorválogatottban is pályára lépett, majd megkapta az osztrák állampolgárságot, ezért a magyart és a szerbet elveszítette. Az ország felnőtt válogatottjában 2024 novemberében mutatkozott be, majd tavaly januárban ott volt a horvátországi világbajnokságon, és pályára lépett a magyarok elleni középdöntő-mérkőzésen is.

 

