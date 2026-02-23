Férfi kézilabda NB I: Péter Szabó Dávid lesz a Komló vezetőedzője – hivatalos

A klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint a döntés független attól, hogy a csapat az élvonalban vagy a másodosztályban indul ősztől. A komlóiak jelenleg az NB I tabellájának utolsó előtti (13.) helyén állnak.

Péter Szabó az utánpótlásban, majd felnőttpályafutása során is a baranyai klubot erősítette, később Kilvinger Bálint és Marosán György szakmai stábjának is tagja volt, jelenleg pedig György László vezetőedző munkáját segíti. Vezetésével a Komló az U20-as első osztályban rendre a tabella élcsoportjához tartozik. Január végén jelentették be, hogy György László idén nyáron távozik és a Váci NKSE női együttesének szakvezetője lesz.

Egy másik baranyai klubnál is edzőváltásra kerül során nyáron: a női NB I-ben utolsó előtti (13.) helyén álló Kozármislenynél a játékosként 148-szoros válogatott Laluska Balázs váltja Kovács Tamást.