Veszprém–Szeged csúcsrangadót rendeznek a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében

2026.02.23. 16:43
Fotó: One Veszprém HC
férfi kézilabda Magyar Kupa One Veszprém HC Magyar Kupa OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda MK
Az M4 Sport Kézilabda Magazinjában hétfő késő délután kisorsolták a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjének párosítását.

Az M4 Sport stúdiójában megtartott sorsoláson elsőként a NEKA együttesét húzta ki Katzirz Dávid, amely a Tatabányával találkozik az elődöntőben. Ezzel eldőlt, hogy a másik ágon már az elődöntőben összecsap egymással a két nagy rivális, a címvédő Szeged és a a rekordgyőztes Veszprém.

Legutóbb 2022-ben fordult elő, hogy a 31-szeres kupagyőztes bakonyiak és a nyolcszoros aranyérmes csongrádiak már az elődöntőben megmérkőztek egymással, akkor a Veszprém győzött, a döntőben pedig 42–19-re megverte a Fejér-B.Á.L. Veszprémet.

Az elődöntők kezdési időpontjait később ismertetik. 

Az idei négyes döntőt április 18-án és 19-én rendezik a győri Audi Arénában. 

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
Az elődöntő párosítása
NEKA–Mol Tatabánya KC
One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged

 

Ezek is érdekelhetik