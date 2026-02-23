Veszprém–Szeged csúcsrangadót rendeznek a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében

Az M4 Sport stúdiójában megtartott sorsoláson elsőként a NEKA együttesét húzta ki Katzirz Dávid, amely a Tatabányával találkozik az elődöntőben. Ezzel eldőlt, hogy a másik ágon már az elődöntőben összecsap egymással a két nagy rivális, a címvédő Szeged és a a rekordgyőztes Veszprém.

Legutóbb 2022-ben fordult elő, hogy a 31-szeres kupagyőztes bakonyiak és a nyolcszoros aranyérmes csongrádiak már az elődöntőben megmérkőztek egymással, akkor a Veszprém győzött, a döntőben pedig 42–19-re megverte a Fejér-B.Á.L. Veszprémet.

Az elődöntők kezdési időpontjait később ismertetik.

Az idei négyes döntőt április 18-án és 19-én rendezik a győri Audi Arénában.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

Az elődöntő párosítása

NEKA–Mol Tatabánya KC

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged