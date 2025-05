Erik ten Hag már hétfőn aláír Leverkusenbe – sajtóhír

Eldőlhet az edzőkérdés Leverkusenben, a transzferguru Fabrizio Romano ugyanis úgy értesült, hogy Erik ten Hag hétfőn aláírhatja a szerződését.

Ten Hag már korábban igent mondott a gyógyszergyáriak megkeresésére, de a leverkuseniek akkor még több edzőjelölttel is egyeztettek. A holland szakember számára is elsőszámú lehetőség volt a leverkuseni munkavállalás, annak ellenére is, hogy az Ajax edzőjelöltjei között is szerepelt a neve.

Fabrizio Romano szerint a legutóbb a Manchester Unitednél dolgozó ten Hag 2027 nyaráig kötelezi el magát, és Xabi Alonsót váltja a kispadon.