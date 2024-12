A sportág Dream Teamjét már megteremtette, jöhet a Teqball Akadémia!

„Egy vállalkozói inkubátorház vezetője voltam, akkor ismerkedtem meg Szabolccsal, aki beköltözött hozzánk a Góbékkal, és kitett az épület elé egy teqballasztalt. Egyből elkezdtem játszani, és van egy világranglista-pontom is, ugyanis egy hivatalos mérkőzésen legyőztem egy akkori futsalbajnokot. Lelkes, kitartó és ambiciózus emberek űzik nálunk ezt a sportágat, olyanok, akik hiteles példaképek a fiatalok számára. Apornak rengeteg a követője, szeretnek vele fotózkodni, elmennek az edzésére a fiatalok, arra várnak, hogy játsszanak vele egy barátságos mérkőzést. Városmarketing szempontjából kiváló lehetőség ez a sportág, van egy szexiség a teqballban, ezt nagyon értékelik a fiatalok, hiszen a teqball elüt a többi sportágtól. Ha úgy tetszik kitűnik. Udvarhely sportváros, vannak profi csapataink, de sok pénzt költünk a szabadidős sportágakra is. Kultúránk része a sport. Azt látjuk, hogy akik sportolnak, azok a személyek a civil életben is egy kicsit többek másoknál. Székelyudvarhelyen kapocs is ez a sportág: alapvetően összetartó – de néha zárkózott – emberek vagyunk, viszont nagyon szeretünk szurkolni. Kiválóan értjük is a sportágat, olyan volt a csarnok a Challenger Cup-döntők alatt, mint egy nagy B-közép: egyszerre tapsolt, egyszerre ordított. Most nem kellett háborogni, fütyülni, amikor valamiért mégis ilyen reakciója volt a közönségnek, ez is egyszerre történt. A riválisaink? Azt az anekdotát mindenki ismeri, hogy van egy olyan sírkövünk, amin ez a felirat áll: Itt es jobb mint Csíkban! Román riválisaink inkább ott vannak, ahol kialakultak vagy mindig is léteztek a magyarokat nem szerető szurkoló táborok, mint Bukarest, Kolozsvár vagy más tömbromán közösségek. Nekünk békés szurkolótáboraink vannak, magam nagy Ferencváros-szurkoló vagyok, Diószegi Lászlóval alapítottuk meg a Székely Légiót, a futball mellett kézilabda- és jégkorong-mérkőzésekre is eljártunk… Mi vagyunk a teqball fővárosa, ezt azzal is szeretnénk bizonyítani, hogy itt alakul meg az első akadémia. A város felkarolta ezt a tervet, területet vagy csarnokot is tudna adni, ehhez kérjük a FITEQ támogatását is. Nekik is fontos az akadémiai hálózat. Honnan induljon el ez, ha nem a teqball fővárosából? Nincs a városnak felújított csarnoka, nincs futballpályánk, ezekre is forrásokat fogunk szerezni. Számítunk nyilván a magyarországi segítségre is, de tudni kell azt, és én ebben nagyon hiszek: nekünk elsősorban Bukarestből kell pénzt szereznünk, ugyanis az adóinkat is Bukarestbe fizetjük be, ennek megfelelően ők tartoznak nekünk. Óriási áldás és nagy segítség az, hogy számíthattunk az elmúlt években a magyarországi segítségre, de nekünk városvezetőként arra kell törekednünk, hogy a hazai és az EU-s forrásokat le tudjuk hívni.” Forrás: fiteq.org