Futács Márkó: A fiataloknak meg kell tudni ragadniuk külföldön

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.01.19. 11:40
Futács Márkó (Fotó: Árvai Károly, archív)
videó interjú Futács Márkó
2024 tavaszán jelentette be visszavonulását Futács Márkó U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó. Futács profi karrierje során megfordult a német Werder Bremennél és Ingolstadtnál, az angol Portsmouth-nál, Leicester Citynél, Blackpoolnál, a török Mersinnél, a horvát Hajduk Splitnél, a szlovén Olimpija Ljubljanánál, illetve a Diósgyőrnél, a Fehérvár FC-nél, Zalaegerszegen és az MTK-nál. Az egykori válogatott csatár sportmenedzserként dolgozik jelenleg, aki saját cégén, az FM Sport Managementen keresztül segíti a fiatal játékosok karrierjét.

 

