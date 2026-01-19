Futács Márkó: A fiataloknak meg kell tudni ragadniuk külföldön

2024 tavaszán jelentette be visszavonulását Futács Márkó U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó. Futács profi karrierje során megfordult a német Werder Bremennél és Ingolstadtnál, az angol Portsmouth-nál, Leicester Citynél, Blackpoolnál, a török Mersinnél, a horvát Hajduk Splitnél, a szlovén Olimpija Ljubljanánál, illetve a Diósgyőrnél, a Fehérvár FC-nél, Zalaegerszegen és az MTK-nál. Az egykori válogatott csatár sportmenedzserként dolgozik jelenleg, aki saját cégén, az FM Sport Managementen keresztül segíti a fiatal játékosok karrierjét.