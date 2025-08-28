Nemzeti Sportrádió

Meccs közben lett rosszul a korábbi spanyol szövetségi kapitány

T. Z.T. Z.
2025.08.28. 09:15
null
Robert Moreno (Fotó: Getty Images)
Az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Szocsi vezetőedzője, Robert Moreno rosszul érezte magát csapata Krasznodar elleni kupamérkőzésén, ezért kórházba szállították. A spanyol szakember korábban a spanyol válogatottat is irányította.

Az FC Szocsi szerdán a Krasznodar ellen játszott az Orosz Kupában, amikor Robert Moreno 15 perccel a lefújás előtt arra panaszkodott stábjának, hogy rosszul érzi magát. A televíziós felvételeken is jól látható volt, hogy Moreno ezt követően az egyik segítője kíséretében elhagyta a kispadot, és az öltözőbe indult. A meccset egyébként 4–2-re a vendég Krasznodar nyerte.

„Az edző gyomorrontást kapott, mentővel vitték kórházba, de az élete nincs veszélyben”idézte a Marca a Szocsi sportigazgatóját, Igor Kudrjaszovot.

Később arról érkezett hír, hogy a 47 éves tréner a saját lábán hagyta el a kórházat, miután a vizsgálatok elvégzése után az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy nem szükséges a kórházban töltenie az éjszakát.

Moreno 2023 óta irányítja a Szocsit, előtte 2019-ben megbízott szövetségi kapitányként a spanyol válogatottat is vezette.

 

