Mezei Szabolcs: Nekem már Topolyán van feladatom

Gólpassz és a forduló válogatottjába kerülés – ennél jobban talán csak akkor alakult volna a nyáron a Paksi FC-től szerződtetett Mezei Szabolcs bemutatkozása a Topolyai SC-ben, ha mindjárt gólt is szerez a szerb Szuperligában.

„A bajnoki rajton nagyszerűen játszottunk, a második fordulóban aztán kicsit visszaesett a teljesítményünk, de utána megint jó játék és hazai győzelem következett. Remélem, a közeljövőben újabb gólpasszokkal meg gólokkal is segítem a csapatot” – mondta a Nemzeti Sportnak a 24 éves középpályás, aki hozzátette, egyedül talán a nyelvi különbségek okoztak kis nehézséget a beilleszkedésben, de úgy érzi, a pályán és azon kívül is sikerült megtalálnia a helyét ilyen rövid idő alatt.

„Ami a szerb bajnokságot illeti, sokkal erőteljesebb a magyarnál, több a párharc, de mindössze három meccs után színvonalbeli különbséget még nem tudok tenni. Azon dolgozom, hogy felvegyem a Szuperliga ritmusát, s ehhez még kell egy kis idő.”