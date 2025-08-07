Mezei Szabolcs: Nekem már Topolyán van feladatom

Gólpassz és a forduló válogatottjába kerülés – ennél jobban talán csak akkor alakult volna a nyáron a Paksi FC-től szerződtetett Mezei Szabolcs bemutatkozása a Topolyai SC-ben, ha mindjárt gólt is szerez a szerb Szuperligában.
„A bajnoki rajton nagyszerűen játszottunk, a második fordulóban aztán kicsit visszaesett a teljesítményünk, de utána megint jó játék és hazai győzelem következett. Remélem, a közeljövőben újabb gólpasszokkal meg gólokkal is segítem a csapatot” – mondta a Nemzeti Sportnak a 24 éves középpályás, aki hozzátette, egyedül talán a nyelvi különbségek okoztak kis nehézséget a beilleszkedésben, de úgy érzi, a pályán és azon kívül is sikerült megtalálnia a helyét ilyen rövid idő alatt.
„Ami a szerb bajnokságot illeti, sokkal erőteljesebb a magyarnál, több a párharc, de mindössze három meccs után színvonalbeli különbséget még nem tudok tenni. Azon dolgozom, hogy felvegyem a Szuperliga ritmusát, s ehhez még kell egy kis idő.”
Mindenesetre világosan látszik, hogy Darije Kalezic vezetőedző számít rá, a nisi Radnicski, a szurdulicai Radnik és a szabadkai Szpartak ellen is a kezdőcsapatba jelölte.
„Ez az első évem légiósként, tudom, hogy nem szabad türelmetlennek lennem saját magammal szemben. A bemutatkozásom jól sikerült, de nem elégszem meg ennyivel, minden meccsen szeretnék gólpasszt adni vagy gólt lőni.”
Előző csapata, a Paks újabb párharcra készül a Konferencialiga-selejtezőben, míg a Topolya ebben az idényben nem szerepel az európai kupaporondon.
„Nincs bennem emiatt hiányérzet. Nagyon szurkolok a Paksnak, hogy főtáblára kerüljön, de nekem most már itt, Topolyán van feladatom, úgyhogy csak erre összpontosítok.”
A TSC három forduló után hét ponttal a második helyen áll a szerb bajnokságban, s szombaton 20 órától a címvédő Crvena zvezda otthonában lép pályára, várhatóan Mezei Szabolccsal a soraiban.
AUGUSZTUS 9., SZOMBAT
SZERB SZUPERLIGA
4. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda–Topolyai SC – élőben az NSO-n!