A Topolya nem bírt idegenben a bajnoki címvédővel

SZERB SZUPERLIGA

4. FORDULÓ

Crvena zvezda–Topolyai SC 1–0 (1–0)

Belgrád, Rajko Mitics Stadion. Vezette: Nikolics

Crvena zvezda: Glazer – Miloszavljevics, Avdics (Prucev, a szünetben), Lekovics, Babicka (Lucsics, a szünetben) –Sljivics, Bajo – Sztankovics, Katai (Damjanovics, 69.), Kosztov – Olayinka (Milson, a szünetben). Vezetőedző: Vladan Milojevics

TSC: Ilics – Mladenovics, Roux, Degenek, Radojevics (Petrovics, 73.) – Jovicsics, Sztancsics (Mezei, 59.) – Jovanovics (Conraad, 59.), Singh (Pantovics, 59.), Todorszki – Szavics (Krsztics, 73.). Vezetőedző: Darije Kalezics

Gólszerző: Katai (32.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Annak ellenére, hogy a Crvena zvezda a TSC ellen úgy állt ki, hogy a kezdőcsapatban senki nem kapott helyet azok közül a labdarúgók közül, akik szerdán Lengyelországban kezdőként léptek pályára a Lech Poznań elleni Bajnokok Ligája-selejtező odavágóján (és nyertek 3–1-re), a mérkőzés esélyese még így is a fővárosi együttes volt.

Nem indult unalmasan a mérkőzés, hiszen a 2. percben Mahmudu Bajo került helyzetbe, öt perccel később Shavy Warren Babicka fejese ment kevéssel fölé, a 12. percben pedig a TSC szerezhetett volna gólt, ám Andrej Todoroszki négy méterről a bal kapufa mellé fejelte Szasa Jovanovics remek beívelését. A Zvezda enyhe mezőnyfölényt harcolt ki, de az első három fordulóban mindössze egy gólt kapott TSC-védelem derekasan állta a sarat. Egészen a 32. percig, amikor Babicka lövését csapattársa, Jovan Sljivics blokkolta, azonban az ő hátáról a labda pont Alekszandar Katai elé került, s a csapatkapitány 14 méterről kapásból a kapu közepébe, a léc alá bombázott. Az első játékrész hajrájában Singh kapott egy remek labdát Jovanovicstól, de szemben a kapuval rosszul találta el, így az egyenlítésből nem lett semmi, és a hazaiak egygólos előnnyel mehettek a szünetre.

A félidőben Vladan Milojevics, a hazaiak mestere hármat is cserélt (Prucev, Milson és Lucsis), és a Crvena zvezda sokkal veszélyesebb lett, de a vendégek szerencséjére Sljivics elhagyta a góllövő cipőjét, az 52. és a 61. percben is ajtó-ablak helyzetet hagyott ki. A két gólszerzési lehetőség között a találkozót a kispadon kezdő Mezei Szabolcs is megízlelhette a belgrádi hangulatot és a címvédő által diktált tempót.

A hajrában Milson nagyon szeretett volna feliratkozni a góllövőlistára, de ez nem jött össze neki, elsősorban Ilics kapus miatt, aki az egész találkozón nagyon magabiztos teljesítményt nyújtott. Négy forduló után a Topolya a harmadik helyen áll hét ponttal, a kilencpontos és egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Crvena zvezda és az újvidéki Vojvodina mögött. A következő fordulóban az OFK Beograd látogat a TSC Arénába. 1–0