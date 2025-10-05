A Brest 71 gólos meccsen maradt hibátlan a női kézi BL-ben

Az Odense ellen 40 gólt dobó Brest legjobbja Clarisse Mairot és Pauline Coatanea volt 6-6 találattal, de Ana Gros és Anna Vjahireva is eljutott öt-öt gólig.
A CSM Bucuresti-ben Trine Östergaard 8 gólt ért el, míg a kapuban Evelina Eriksson 13 lövést védett ki 32 kísérletből (40.63 százalék).
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, B-CSOPORT
Odense (dán)–Brest (francia) 31–40 (17–23)
CSM Bucuresti (román)–Podravka Koprivnica (horvát) 34–24 (16–10)
Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria 22–33
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|4
|4
|–
|–
|132–106
|+26
|8
|2. Ikast
|4
|3
|–
|1
|114–109
|+5
|6
|3. Odense
|4
|2
|1
|1
|131–131
|0
|5
|4. Podravka
|4
|2
|1
|1
|113–113
|0
|5
|5. CSM Bucuresti
|4
|2
|–
|2
|123–114
|+9
|4
|6. FTC
|4
|2
|–
|2
|119–112
|+7
|4
|7. Sola
|4
|–
|–
|4
|97–114
|–17
|0
|8. Ljubljana
|4
|–
|–
|4
|89–119
|–30
|0