A Brest 71 gólos meccsen maradt hibátlan a női kézi BL-ben

2025.10.05. 17:54
Clarisse Mairot hat gólt dobott a Brestben (Fotó: Le Télégramme)
Odense Brest női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti Podravka
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 4. fordulójában a Brest 40–31-es győzelemmel tartotta meg hibátlan mérlegét, míg a CSM Bucuresti szintén fölényes győzelemmel fosztotta meg veretlenségétől a Podravkát.

 

Az Odense ellen 40 gólt dobó Brest legjobbja Clarisse Mairot és Pauline Coatanea volt 6-6 találattal, de Ana Gros és Anna Vjahireva is eljutott öt-öt gólig.

A CSM Bucuresti-ben Trine Östergaard 8 gólt ért el, míg a kapuban Evelina Eriksson 13 lövést védett ki 32 kísérletből (40.63 százalék).

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, B-CSOPORT
Odense (dán)–Brest (francia) 31–40 (17–23)
CSM Bucuresti (román)–Podravka Koprivnica (horvát) 34–24 (16–10)
Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria 22–33

    
B-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Brest44132–106+268
2. Ikast431114–109+56
3. Odense4211131–13105
4. Podravka4211113–11305
5. CSM Bucuresti422123–114+94
6. FTC422119–112+74
7. Sola4497–114–170
8. Ljubljana4489–119–300

 

 

