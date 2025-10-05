A Brest 71 gólos meccsen maradt hibátlan a női kézi BL-ben

Az Odense ellen 40 gólt dobó Brest legjobbja Clarisse Mairot és Pauline Coatanea volt 6-6 találattal, de Ana Gros és Anna Vjahireva is eljutott öt-öt gólig.

A CSM Bucuresti-ben Trine Östergaard 8 gólt ért el, míg a kapuban Evelina Eriksson 13 lövést védett ki 32 kísérletből (40.63 százalék).

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, B-CSOPORT

Odense (dán)–Brest (francia) 31–40 (17–23)

CSM Bucuresti (román)–Podravka Koprivnica (horvát) 34–24 (16–10)

Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria 22–33