NB I: Kisvárda–Diósgyőr

NB I

9. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 0–0 – élőben az NSO-n!

Kisvárda, Kisvárdai Várkerti Stadion. V: Hanyecz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Eddig 12 NB I-es találkozón mérte össze erejét a két csapat, az örökmérleg a diósgyőriek fölényét mutatja: 2 kisvárdai siker, 5 iksz, 5 DVTK-győzelem. Ez igazán gólszegény párosítás, hiszen egy mérkőzésen 2 találatnál többre még egyik csapat sem volt képes, az átlag 2.3 gól/meccs.

♦ A Diósgyőr 5-ös veretlenségi sorozatban van a szabolcsiakkal szemben, akik legutóbb 2020. november elején, házigazdaként a brazil Sassá góljával tudták legyőzni a miskolciakat. Ezt követően sorozatban 4-szer nyert a DVTK, majd legutóbb, 2024 áprilisában a borsodi városban 1–1-re végeztek.

♦ Kisvárdán az első 3 három fellépésén ikszelt a Diósgyőr, ezt követte a már említett 1–0-s hazai siker, a legutóbbi 2 alkalommal pedig egygólos különbséggel a DVTK bizonyult jobbnak (0–1 és 1–2).

♦ Az újonc létére a fordulót a 7. helyről váró Várda legutóbb kiütéses, 4–0-s vereséget szenvedett az MTK otthonában, és mivel egymás után másodszor maradt alul (az előző héten otthon kapott ki 1–0-ra a DVSC-től), Révész Attila sportigazgató megvált Gerliczki Máté vezetőedzőtől. A klub tájékoztatása szerint az új szakvezetőt csak a jövő héten nevezik meg, a Diósgyőr elleni mérkőzésre pedig Révész útmutatásai alapján az eddigi szakmai stáb készítette fel a csapatot.

♦ A Paks után a DVTK a második leghosszabb ideje veretlen együttes a mezőnyben, hiszen az előző 5 fordulóban 1 győzelem (4–1 Nyíregyházán) mellett 4-szer ikszelt. Legutóbb augusztus 9-én az MTK-tól kapott ki, de akkor nagyon (0–5).

♦ A Kisvárda a 10 pontjából mindössze 3-at gyűjtött be odahaza (1 győzelem, 2 vereség), ezzel utolsó előtti az otthoni tabellán.

♦ A Diósgyőr házon kívül 2 vereséggel nyitott, viszont az előző 2 fellépésén már nem kapott ki (1 siker, 1 döntetlen). Érdemes kiemelni, hogy minden idegenbeli meccsén legalább 4 gól esett.

