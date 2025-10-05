Magyar Eb-arany és -ezüst nem olimpiai BMX-számban

A kerékpáros-kontinensviadal honlapja alapján négyfős női mezőny szerepelt, a dobogó felső fokára Mondics Anna, a másodikra Kádár Veronika állhatott fel. A színmagyar dobogót és Várkonyi Eszter bronzát egy spanyol BMX-es akadályozta meg. Flatlandben a bringások a trükkjeiket sík felületen mutatják be.

Szombaton olimpiai számban születtek magyar sikerek a kontinensviadalon: Molnár Noémi 15 évesen Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a szabadstílusú park versenyszámban, Ujváry Zoltán pedig hatodikként zárt.