Nemzeti Sportrádió

Magyar Eb-arany és -ezüst nem olimpiai BMX-számban

Vágólapra másolva!
2025.10.05. 17:48
null
Mondics Anna (Fotó: Facebook/Sport Zone SE)
Címkék
BMX Eb Mondics Anna Kádár Veronika
Magyar arany- és ezüstérem született vasárnap a BMX-esek eindhoveni Európa-bajnokságán, az úgynevezett flatland számban.

A kerékpáros-kontinensviadal honlapja alapján négyfős női mezőny szerepelt, a dobogó felső fokára Mondics Anna, a másodikra Kádár Veronika állhatott fel. A színmagyar dobogót és Várkonyi Eszter bronzát egy spanyol BMX-es akadályozta meg. Flatlandben a bringások a trükkjeiket sík felületen mutatják be.

Szombaton olimpiai számban születtek magyar sikerek a kontinensviadalon: Molnár Noémi 15 évesen Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a szabadstílusú park versenyszámban, Ujváry Zoltán pedig hatodikként zárt.

 

BMX Eb Mondics Anna Kádár Veronika
Legfrissebb hírek

Molnár Noémi 16 évesen Európa-bajnoki ezüstérmes a BMX szabadstílusú park versenyszámában

Egyéb egyéni
21 órája
Ezek is érdekelhetik