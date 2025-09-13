Vasárnapi sportműsor: Bukarestben a ferencvárosi kézisek, MK-meccsek és sorsolás

SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

4. forduló (a 16 közé jutásért)

18.45: sorsolás (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

15.00: Burnley–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

15.00: Lille–Toulouse

17.15: Brest–Paris FC

17.15: Strasbourg–Le Havre

17.15: Metz–Angers

17.15: Paris SG–Lens

20.45: Rennes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

Vasárnap

15.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

12.30: Roma–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Udinese

18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

9. FORDULÓ

20.00: FK Csíkszereda–FCSB (Tv: M4 Sport+, 21.00-től, csúsztatva) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

8. FORDULÓ

17.00: Topolya SC–Mladoszt – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

7. FORDULÓ

18.55: DAC 1904–FKZ Podbrezová (Zólyombrézó) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

5. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Trabzonspor (Tv: Sport1)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Naszr–Al-Holud (Tv: Spíler1)

NŐI NB I

4. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Újpest



ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Dallas Cowboys–New York Giants

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–New England Patriots

19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers

19.00: New York Jets–Buffallo Bills

19.00: Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks

19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Rams

22.05: Arizona Cardinals–Carolina Panthers

22.05: Indianapolis Colts–Denver Broncos

22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

Világbajnokság, Tokió, 2. nap

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

1.00: NŐI MARATONI (Szabó Nóra)

2.00: Női kalapácsvetés, selejtező (Németh Zsanett)

4.28: Női 100 m gát, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: Férfi 400 m, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

12.10: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

13.20: Női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka)

13.40: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

14.30: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ

15.13: NŐI 100 M, DÖNTŐ

15.20: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ

3. nap

Hétfő, 1.00: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Zolder

14.15: 3. futam

17.00: 4. futam

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

10.30: szabadfogás 86 (Muszukajev Iszmail), 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav) vigaszág – negyeddöntők; szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg selejtezők, negyeddöntők

16.45: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg – elődöntők (Tv: M4 Sport+)

18.00: szabadfogás 86, 125 kg – bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport, 19.00-tól)

DARTS

World Series Finals, Amszterdam

13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

Hétfő, 0.00: Napa Valley Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

16.30: Vuelta a Espana, 21. (utolsó) szakasz, Alalpardo–Madrid, 111.6 km (Tv: Eurosport1)

20.30: Grand Prix, Montréal, 209.1 km (Tv: Eurosport1)

Hegyikerékpáros-vb, Valais

14.00: férfiak, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

16.00: Storhamar (norvég)–Buducsnoszt (montenegrói)

B-csoport

14.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Podravka Koprivnica (horvát) (Tv: Sport1)

16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense (dán)–Ikast (dán)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

A 3. helyért

16.00: Görögország–Finnország

Döntő

20.00: Törökország–Németország (Tv: M4 Sport)

WNBA, RÁJÁTSZÁS

22.00: Phoenix Mercury–New York Liberty (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

15.20: Global Champions Tour, díjugratás, Riesenbeck (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, SAN MARINÓ-I és RIMINI NAGYDÍJ, MISANO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MOTOKROSSZ-VB, KÍNAI ÁLLOMÁS

6.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

7.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

9.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

10.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

12.00 és 19.00: döntők

RALI

Győr-rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke

Chile-rali, a világbajnokság 11. futama, Concepción

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK

4.30: csoportmérkőzések

SPORTLÖVÉSZET

Világkupaverseny, Ningpo

3.45: 50 m puska, férfiak, összetett, alapverseny

4.15: 10 m légpuska, nők, alapverseny

6.45: 50 m puska, férfiak, összetett, döntő

9.00: 10 m légpuska, nők, döntő

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 6. forduló, Karlovy Vary

10.00: női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)

15.00: férfiverseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dévay Zsombor) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, visszavágó

18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket

18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk; Nemzeti sportkrónika

7.05: Csillag Pétert hívjuk a Gurul a rádió című erdélyi kerékpáros túra kapcsán

7.40: A dél-koreai kerekesszékes vívó-világbajnokságon ezüstérmet szerző Osváth Richárdot hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Márton Anitát hívjuk telefonon az atlétikai vb-vel kapcsolatban

9.00: Knoch Viktor, olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Beszámoló a zágrábi birkózó-világbajnokságról. Riporter: Regős László Pál

15.35: Összefoglaló a tokiói atlétikai-világbajnokság második napjáról

16.00: Közvetítés a CSM Bucuresti–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Marosán György; közvetítés a Fehérvár AV19–Linz ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor Erdei Márk; közvetítés a Kecskeméti TE–Újpest FC Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

18.35: Ez történt a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Közvetítés a Németország–Törökország férfi kosárlabda Európa-bajnoki-döntőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel