Vasárnapi sportműsor: Bukarestben a ferencvárosi kézisek, MK-meccsek és sorsolás

SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
4. forduló (a 16 közé jutásért)
18.45: sorsolás (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
15.00: Burnley–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
15.00: Lille–Toulouse
17.15: Brest–Paris FC
17.15: Strasbourg–Le Havre
17.15: Metz–Angers
17.15: Paris SG–Lens
20.45: Rennes–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
Vasárnap
15.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
12.30: Roma–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Udinese
18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
9. FORDULÓ
20.00: FK Csíkszereda–FCSB (Tv: M4 Sport+, 21.00-től, csúsztatva) – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
8. FORDULÓ
17.00: Topolya SC–Mladoszt – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
7. FORDULÓ
18.55: DAC 1904–FKZ Podbrezová (Zólyombrézó) (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
5. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Trabzonspor (Tv: Sport1)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Naszr–Al-Holud (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
4. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–Újpest
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns
19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars
19.00: Dallas Cowboys–New York Giants
19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–New England Patriots
19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers
19.00: New York Jets–Buffallo Bills
19.00: Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks
19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Rams
22.05: Arizona Cardinals–Carolina Panthers
22.05: Indianapolis Colts–Denver Broncos
22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 2. nap
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
1.00: NŐI MARATONI (Szabó Nóra)
2.00: Női kalapácsvetés, selejtező (Németh Zsanett)
4.28: Női 100 m gát, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: Férfi 400 m, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
12.10: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
13.20: Női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka)
13.40: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
14.30: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ
15.13: NŐI 100 M, DÖNTŐ
15.20: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ
3. nap
Hétfő, 1.00: délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Zolder
14.15: 3. futam
17.00: 4. futam
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
10.30: szabadfogás 86 (Muszukajev Iszmail), 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav) vigaszág – negyeddöntők; szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg selejtezők, negyeddöntők
16.45: szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg – elődöntők (Tv: M4 Sport+)
18.00: szabadfogás 86, 125 kg – bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport, 19.00-tól)
DARTS
World Series Finals, Amszterdam
13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)
19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
Hétfő, 0.00: Napa Valley Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
16.30: Vuelta a Espana, 21. (utolsó) szakasz, Alalpardo–Madrid, 111.6 km (Tv: Eurosport1)
20.30: Grand Prix, Montréal, 209.1 km (Tv: Eurosport1)
Hegyikerékpáros-vb, Valais
14.00: férfiak, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
16.00: Storhamar (norvég)–Buducsnoszt (montenegrói)
B-csoport
14.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Podravka Koprivnica (horvát) (Tv: Sport1)
16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense (dán)–Ikast (dán)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
A 3. helyért
16.00: Görögország–Finnország
Döntő
20.00: Törökország–Németország (Tv: M4 Sport)
WNBA, RÁJÁTSZÁS
22.00: Phoenix Mercury–New York Liberty (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
15.20: Global Champions Tour, díjugratás, Riesenbeck (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
MOTOGP, SAN MARINÓ-I és RIMINI NAGYDÍJ, MISANO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MOTOKROSSZ-VB, KÍNAI ÁLLOMÁS
6.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
7.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
9.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
10.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
12.00 és 19.00: döntők
RALI
Győr-rali, az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke
Chile-rali, a világbajnokság 11. futama, Concepción
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK
4.30: csoportmérkőzések
SPORTLÖVÉSZET
Világkupaverseny, Ningpo
3.45: 50 m puska, férfiak, összetett, alapverseny
4.15: 10 m légpuska, nők, alapverseny
6.45: 50 m puska, férfiak, összetett, döntő
9.00: 10 m légpuska, nők, döntő
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 6. forduló, Karlovy Vary
10.00: női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)
15.00: férfiverseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dévay Zsombor) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, visszavágó
18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket
18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk; Nemzeti sportkrónika
7.05: Csillag Pétert hívjuk a Gurul a rádió című erdélyi kerékpáros túra kapcsán
7.40: A dél-koreai kerekesszékes vívó-világbajnokságon ezüstérmet szerző Osváth Richárdot hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Márton Anitát hívjuk telefonon az atlétikai vb-vel kapcsolatban
9.00: Knoch Viktor, olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti Sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Beszámoló a zágrábi birkózó-világbajnokságról. Riporter: Regős László Pál
15.35: Összefoglaló a tokiói atlétikai-világbajnokság második napjáról
16.00: Közvetítés a CSM Bucuresti–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Marosán György; közvetítés a Fehérvár AV19–Linz ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor Erdei Márk; közvetítés a Kecskeméti TE–Újpest FC Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
18.35: Ez történt a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Közvetítés a Németország–Törökország férfi kosárlabda Európa-bajnoki-döntőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel