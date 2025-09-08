Keddi sportműsor: vb-selejtező a portugálok ellen

SZEPTEMBER 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

D-csoport

18.00: Azerbajdzsán–Ukrajna, Baku (Bakı) (Tv: Spíler2)

20.45: Franciaország–Izland, Párizs (Tv: Spíler2)

F-csoport

18.00: Örményország–Írország, Jereván (Tv: Spíler1)

20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-csoport

20.45: Ciprus–Románia, Nicosia (Tv: Match4)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Ausztria, Zenica (Tv: Arena4)

I-csoport

20.45: Norvégia–Moldova, Oslo

K-csoport

20.45: Szerbia–Anglia, Belgrád (Tv: Spíler1)

20.45: Albánia–Lettország, Tirana

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.45: Észtország–Andorra (Tv: Match4)

U21-es Európa-bajnoki selejtező

H-csoport

18.00: Litvánia–Magyarország, Druskininkai (Tv: M4 Sport)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Svájci bajnokság

19.45: Zürich Lions–Biel (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.30: 16. szakasz, Poio–Castro de Herville, 167.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, vb

15.20: nők, U23-as rövid távú krossz

17.50: férfiak

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

Negyeddöntők

16.00: Törökország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

20.00: Litvánia–Görögország

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1134 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: negyeddöntők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egyenlőség a csapat pilótái között. Kivitelezhető?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Magyarország–Portugália labdarúgó-mérkőzések az elmúlt 100 évben

12.00: Bajnokok: Balogh Balázs beszélget Gelei Józseffel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, horgászmagazin

13.30: Buli, jégkorongmagazin

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Labdarúgás, vendég: Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója – a Magyarország–Portugália vb-selejtező beharangozója

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Kis Tamás

17.00: Jégkorong, Erste Liga-évadnyitó sajtótájékoztató

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Litvánia–Magyarország U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

20.00: Labdarúgás, magyar–portugál vb-selejtező előtt

20.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

22.20: Sportvilág