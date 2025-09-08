Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: vb-selejtező a portugálok ellen

2025.09.08.
A magyar labdarúgó-válogatott Portugália ellen lép pályára világbajnoki-selejtezőn a Puskás Arénánában. Ezen felül a kontinensen több csoportban is rendeznek mérkőzéseket, s az U21-es válogatottunk is pályára lép Európa-bajnoki-selejtezőn. Folytatódik a férfi kosárlabda Európa-bajnokság is, a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon pedig a negyeddöntők következnek. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

 SZEPTEMBER 9., KEDD

 FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D-csoport
18.00: Azerbajdzsán–Ukrajna, Baku (Bakı) (Tv: Spíler2)
20.45: Franciaország–Izland, Párizs (Tv: Spíler2)
F-csoport
18.00: Örményország–Írország, Jereván (Tv: Spíler1)
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-csoport
20.45: Ciprus–Románia, Nicosia (Tv: Match4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Ausztria, Zenica (Tv: Arena4)
I-csoport
20.45: Norvégia–Moldova, Oslo
K-csoport
20.45: Szerbia–Anglia, Belgrád (Tv: Spíler1)
20.45: Albánia–Lettország, Tirana

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.45: Észtország–Andorra (Tv: Match4)

U21-es Európa-bajnoki selejtező
H-csoport
18.00: Litvánia–Magyarország, Druskininkai (Tv: M4 Sport)

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
Svájci bajnokság
19.45: Zürich Lions–Biel (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.30: 16. szakasz, Poio–Castro de Herville, 167.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, vb
15.20: nők, U23-as rövid távú krossz
17.50: férfiak

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntők
16.00: Törökország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) 
20.00: Litvánia–Görögország

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1134 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők 

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Egyenlőség a csapat pilótái között. Kivitelezhető?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
  9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Magyarország–Portugália labdarúgó-mérkőzések az elmúlt 100 évben
12.00: Bajnokok: Balogh Balázs beszélget Gelei Józseffel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, horgászmagazin
13.30: Buli, jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Labdarúgás, vendég: Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója – a Magyarország–Portugália vb-selejtező beharangozója
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Kis Tamás
17.00: Jégkorong, Erste Liga-évadnyitó sajtótájékoztató
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Litvánia–Magyarország U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
20.00: Labdarúgás, magyar–portugál vb-selejtező előtt
20.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
22.20: Sportvilág

 

