Két góllal győzött odahaza a Dunaszerdahely

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
7. FORDULÓ
DAC 1904–Zólyombrézó 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4682 néző. V: Kruzliak
FC DAC 1904: Popovics – Kapanadze, Blazek, Nemanic, Alex Mendez – Blasko (A. Sylla, 58.), Ouro (Udvaros, 72.), Tuboly, A. Gruber (Herc, 87.) – Redzic (Gagua, 87.), Djukanovics (A. Gueye, 72.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
Zólyombrézó : Juricka – Mielke, Ninaj, A. Markovics (Hakobjan, 83.) – Deml (Palumets, 65.), Paraj, Chyla (Kujabi, 74.), Havrilenko (Galcík, a szünetben) – Stefánik – Sanusi (Sallah, 83.), Siler. Vezetőedző: Stefan Markulík
Gólszerző: Djukanovics (9.), Redzic (30.)