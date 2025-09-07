Közel félszáz gólt dobtak a DAC kézilabdázói az idénynyitón

Az első perctől kezdve dunaszerdahelyi gálaelőadás volt a pályán. A hazaiak szebbnél szebb támadásokkal és találatokkal már az első félidőben tizenhárom gólos előnyt szereztek, végül 49–18-as győzelemmel szereztek örömöt a jelen lévő kétszáz sárga-kék szurkolónak.

„Természetesen örülök a nagy különbségű győzelemnek, jó volt látni, hogy minden játékos, aki pályára lépett, hozzá tudott tenni a sikerhez. Ugyanakkor az eredmény nem szabad, hogy félrevezessen bennünket. Védekezésünkben akadtak olyan szituációk, amiken még dolgoznunk kell. Az idény elején vagyunk, sok munka áll még előttünk. A következő hetekben jóval komolyabb ellenfelek várnak ránk a bajnokságban és a nemzetközi porondon, ezért fontos, hogy javítsuk a hibáinkat, és minden mérkőzésből tanuljunk. A mai meccs jó lehetőség volt a gyakorlásra, de a valódi kihívások csak most következnek” – értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

Woth Viktória öt, Bánfai Kíra négy, Élő Beatrix egy góllal járult hozzá a sikerhez.

MOL Liga

HC DAC–Zlín 49–18 (22–9)