Nemzeti Sportrádió

Közel félszáz gólt dobtak a DAC kézilabdázói az idénynyitón

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 11:59
null
Fotó: HC DAC
Címkék
DAC Dunaszerdahely HC DAC
A közös cseh-szlovák MOL Liga 2025–2026-os idényét magabiztos győzelemmel kezdték a DAC női kézilabdázói: a dunaszerdahelyi sportcsarnokban 49–18-ra lépték le a Zlínt.

Az első perctől kezdve dunaszerdahelyi gálaelőadás volt a pályán. A hazaiak szebbnél szebb támadásokkal és találatokkal már az első félidőben tizenhárom gólos előnyt szereztek, végül 49–18-as győzelemmel szereztek örömöt a jelen lévő kétszáz sárga-kék szurkolónak.

„Természetesen örülök a nagy különbségű győzelemnek, jó volt látni, hogy minden játékos, aki pályára lépett, hozzá tudott tenni a sikerhez. Ugyanakkor az eredmény nem szabad, hogy félrevezessen bennünket. Védekezésünkben akadtak olyan szituációk, amiken még dolgoznunk kell. Az idény elején vagyunk, sok munka áll még előttünk. A következő hetekben jóval komolyabb ellenfelek várnak ránk a bajnokságban és a nemzetközi porondon, ezért fontos, hogy javítsuk a hibáinkat, és minden mérkőzésből tanuljunk. A mai meccs jó lehetőség volt a gyakorlásra, de a valódi kihívások csak most következnek” – értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

Woth Viktória öt, Bánfai Kíra négy, Élő Beatrix egy góllal járult hozzá a sikerhez.

MOL Liga
HC DAC–Zlín 49–18 (22–9)

 

DAC Dunaszerdahely HC DAC
Legfrissebb hírek

A Dunaszerdahely hosszabbított a volt FTC-játékossal – hivatalos

Minden más foci
2025.09.05. 17:28

Niké Liga: dunaszerdahelyi koncert a rivális Nagyszombat otthonában

Minden más foci
2025.09.01. 11:37

A DAC háromgólos sikert aratott az eddig hibátlan Nagyszombat otthonában

Minden más foci
2025.08.31. 20:55

482 nap után szerzett ismét négy gólt a DAC

Minden más foci
2025.08.24. 13:19

Négy gólt lőve nyert odahaza a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.08.23. 22:30

Szlovák Kupa: biztos DAC-továbbjutás

Minden más foci
2025.08.20. 19:55

Bérletes szurkolóival csap össze a DAC a Szlovák Kupában

Minden más foci
2025.08.19. 17:09

„Ilyen még sohasem történt velem” – dunaszerdahelyi magyar kapufajáték

Légiósok
2025.08.17. 13:24
Ezek is érdekelhetik