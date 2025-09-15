Mindhárom magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Nem kellett sok időt töltenie Halász Bencének a Japán Nemzeti Stadionban hétfő reggel. A 28 éves kalapácsvető játszi könnyedséggel dobta túl a 76.50 méteres vonalat, ami az automatikus döntőbe jutáshoz szükséges szint volt.

Másodikként dobhatott a csoportjában, így nagyon hamar befejezte a selejtezőt. Látszólag nemes egyszerűséggel, igazán komoly erőkifejtés nélkül repítette 78.42 méterre a kalapácsot, ami a 4. legjobb eredmény volt a mezőnyben.

Nem sokkal később a másik selejtezőcsoportban az U20-as Európa-bajnok Szabados Ármin másodikra 77.20 métert dobott, így ő is idő előtt jöhetett ki a pályáról.

„A felkészítő táborban hetvenkét méternél nem volt nagyobb dobásom. Még otthon igen, de pont ezért meg is lepődtem, hogy ez most ilyen jól ment. Az átállás nem sikerült, öt órát aludtam, de jó ciklusban ébredtem fel, és reggel az a pár száz milligramm koffein is sokat segített. Jó a dobókör, szinte saját maguktól mentek a lábaim, nekem csak a kalapácsot kellett gyorsítanom” – mondta a kvalifikációt a 9. helyen záró Szabados Ármin.

Rába Dániel ezúttal is stabil teljesítményt nyújtott, a harmadik sorozatban 76.21 méterre repítette a kalapácsot. A szoros versenyben ezzel előrelépett a 11. helyre, így Szabadoshoz hasonlóan ő is először jutott vb-döntőbe pályafutása során.

„A formám hónapok óta elég stabil, hetvennégy-hetvenöt méteres. Az edzéseken még jobb – hogy mennyire, azt még nem mondom el, majd a keddi döntőben kiderül. Nagyon sokszor szoktam arra figyelni, hogy milyen a dobókör, de most teljesen más volt a fejemben, hajtani, menni kellett! Az első, hetvenöt méter feletti dobásom rögtön megnyugtatott. A müncheni Eb-n és a budapesti vb-n is közel jártam a fináléhoz. Mivel akkor rendre úgy adtam az interjúkat, hogy a döntőt tűztem ki célul, kicsit rosszul is éreztem magam, hogy nem sikerült. Felszabadító érzés, hogy most végre összejött!” – tekintett előre Rába Dániel.