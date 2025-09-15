Halász Bence: Örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet

– Hogyan érezte magát az elmúlt napokban?

– Nagyon jól vagyok, már vasárnap délutántól kezdve nagyon izgatott voltam. Pedig tudom, hogy az utóbbi hónapok eredményei és az elmúlt évek teljesítménye alapján nem kellett volna, de lehet, hogy pont ez kell a jó teljesítményhez.

– Mi a mostani selejtező legnagyobb pozitívuma?

– Nagyon örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet. Sokat számít ebben az időben, hogy hamar tudtam teljesíteni azt, amit kellett, annál több energiát el lehet menteni a döntőre. Most reggel kibírható volt az idő, de a magas páratartalom miatt még mindig sokat izzadtunk.

– Látszólag nagyon lazának tűnt ez a 78.42 méteres dobás.

– Valóban elég laza dobás volt, de nem szabadott, hogy túl laza legyen, mert az a technika rovására ment volna. Olyan ez, mint amikor biciklizés közben annyira lassan tekersz, hogy pont ezért elesel. Technikailag még lehet javítani, ha nem ilyen félve csinálom meg, hanem bátran beleteszem az összes erőmet. A dobókör rendben van, ebben lehet majd jól teljesíteni.

– Mi vár most önre a döntőig?

– Egy jó masszázs, Igaz Bálint hozzáértő kezei által. A kisujjamat sem mozdítom az ágyból, hogy minél több energiát megőrizzek.