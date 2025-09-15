Nemzeti Sportrádió

Halász Bence: Örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Tokió
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 07:08
Halász Bence 78.42 méteres dobással jutott be a döntőbe (Fotó: Getty Images)
Címkék
Halász Bence kalapácsvetés atlétikai vb atlétikai világbajnokság
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence rögtön az első, 78.42 méteres kísérletével kiharcolta a döntőbe jutást a tokiói atlétikai világbajnokságon. A magyar kalapácsvetőre a kedden 14:01-kor kezdődő fináléig egy nagy pihenés vár.

– Hogyan érezte magát az elmúlt napokban?
– Nagyon jól vagyok, már vasárnap délutántól kezdve nagyon izgatott voltam. Pedig tudom, hogy az utóbbi hónapok eredményei és az elmúlt évek teljesítménye alapján nem kellett volna, de lehet, hogy pont ez kell a jó teljesítményhez.

– Mi a mostani selejtező legnagyobb pozitívuma?
– Nagyon örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet. Sokat számít ebben az időben, hogy hamar tudtam teljesíteni azt, amit kellett, annál több energiát el lehet menteni a döntőre. Most reggel kibírható volt az idő, de a magas páratartalom miatt még mindig sokat izzadtunk.

– Látszólag nagyon lazának tűnt ez a 78.42 méteres dobás.
– Valóban elég laza dobás volt, de nem szabadott, hogy túl laza legyen, mert az a technika rovására ment volna. Olyan ez, mint amikor biciklizés közben annyira lassan tekersz, hogy pont ezért elesel. Technikailag még lehet javítani, ha nem ilyen félve csinálom meg, hanem bátran beleteszem az összes erőmet. A dobókör rendben van, ebben lehet majd jól teljesíteni.

– Mi vár most önre a döntőig?
– Egy jó masszázs, Igaz Bálint hozzáértő kezei által. A kisujjamat sem mozdítom az ágyból, hogy minél több energiát megőrizzek.

Atlétika
1 órája

Mindhárom magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Huszonnégy év után lesz ismét három versenyzőnk a szám fináléjában.

 

 

Halász Bence kalapácsvetés atlétikai vb atlétikai világbajnokság
Legfrissebb hírek

Mindhárom magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Atlétika
1 órája

Meglepetés: Oblique Seville a 100 méter új világbajnoka!

Atlétika
16 órája

Atlétikai vb: Molnár Attila országos csúccsal elődöntős

Atlétika
19 órája

Atlétikai vb: Kozák Luca elődöntős 100 m gáton

Atlétika
23 órája

Szabó Nóra fantasztikus: világbajnoki 15. lett maratoniban

Atlétika
23 órája

Ryan Crouser triplázott, Böndör Márton búcsúzott a vb nyitó estéjén

Atlétika
2025.09.13. 16:16

Atlétikai vb: Böndör Márton nem jutott be a rúdugrás döntőjébe

Atlétika
2025.09.13. 14:18

Takács Boglárka: Ha összerakom az elejét, ebben még bőven lehet

Atlétika
2025.09.13. 13:47
Ezek is érdekelhetik