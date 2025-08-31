Vasárnapi sportműsor: Debrecen–Ferencváros az NB I-ben, Liverpool–Arsenal rangadó a PL-ben

AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

6. FORDULÓ

16.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni EAC

11.00: Debreceni VSC II–Füzesabony SC

11.00: Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE

17.30: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

17.30: Putnok FC–Sényő FC-ZMB Building

17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE

17.30: Tarpa SC–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Balatonfüredi FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron

17.30: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC

17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia

17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr

17.30: Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya

17.30: Budaörs–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–III. kerületi TVE

17.30: Gyulai Termál FC–Békéscsaba 1912 Előre II

17.30: Szegedi VSE–Budapest Honvéd FC II

17.30: Martfűi LSE–BKV Előre

17.30: Dunaharaszti MTK–ESMTK

17.30: Meton-FC Dabas SE–Tiszaföldvár SE

17.30: Csepel SC–Monor SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II

17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC

17.30: FC Nagykanizsa–Pécsi MFC

17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC

17.30: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II

17.30: Dombóvári FC–Pénzügyőr SE

17.30: Érdi VSE–Paksi FC II

19.00: BFC Siófok–Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Crystal Palace

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

15.00: Angers–Rennes

17.15: Le Havre–Nice

17.15: Monaco–Strasbourg

17.15: Paris FC–Metz

20.45: Lyon–Marseille

HORVÁT 1. HNL

5. FORDULÓ

18.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Union Berlin

19.30: 1. FC Köln–Freiburg

NÉMET 2. BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

13.30: Dynamo Dresden–Schalke 04 (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

18.30: Torino–Fiorentina

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Hellas Verona

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

4. FORDULÓ

19.00: Alverca–Benfica (Tv: Sport1)

21.30: Rio Ave–Braga (Tv: Sport1)

SKÓT BAJNOKSÁG

4. FORDULÓ

13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPERLIG

4. FORDULÓ

18.00: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

1.30: Miami–Notre Dame (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék

10.00: Budaörsi SC–MIRÓ Ganxets Costa Durada (spanyol)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most

13.55: 3. futam

16.50: 4. futam

NASCAR Cup Series

0.00: Cook Out Southern 500 (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB

3.00: New York Mets–Miami Marlins (Tv: Sport1, felvételről)

DARTS

European Tour, Antwerpen

19.00: 3. nap, este (Tv: Arena4)

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

15.00: Frölunda–Lausanne (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 9. szakasz (Alfaro–Valdezcaray, 195.5 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, világkupa

13.00: nők, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)

14.45: férfiak, Felső-Savoya (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

15.00: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect (Tv: M4 Sport+)

17.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged

NÉMET BUNDESLIGA

14.45: Füchse Berlin–Bergischer HC (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Grúzia–Görögország

17.15: Spanyolország–Ciprus

20.30: Bosznia-Hercegovina–Olaszország

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Szlovénia–Belgium

17.00: Izrael–Franciaország

20.30: Lengyelország–Izland

3x3-AS KOSÁRLABDA

17.15: World Tour, Debrecen

RALI

Paraguay-rali, a világbajnokság 10. futama, Encarnación

RÖPLABDA

15.30: Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

21.30 után: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Kato Miju, Renata Zarazúa (japán, mexikói)

TOLLASLABDA

13.00: Világbajnokság, döntők, Párizs

TRIATLON

15.05: Európa-bajnokság, férfiak, Isztambul

VÍZILABDA

MAGYAR KUPA

Férfiak, selejtező, A-csoport (Szentes)

17.00: Semmelweis OSC–Metalcom-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.05: Ez történt a US Open 1. heti meccsein

7.40: Sorsoltak a nemzetközi futballkupákban, ezek lehetnek a legjobb mérkőzések

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

Nemzeti sportkrónika

8.40: Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk az F1-es Holland Nagydíj esélyeiről

9.00: Bene Ferenccel elemezzük a labdarúgó NB I 6. fordulójának eddig lejátszott mérkőzéseit

9.40: A Győri Audi ETO válogatott kézilabdázóját, Győri-Lukács Viktóriát hívjuk

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Közvetítés a Balatonfüred–Ferencváros NB I-es férfi kézilabda-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla

17.00: Közvetítés az ETO FC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő

20.00: Közvetítés a DVSC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László

22.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág