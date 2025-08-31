Vasárnapi sportműsor: Debrecen–Ferencváros az NB I-ben, Liverpool–Arsenal rangadó a PL-ben

AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
6. FORDULÓ
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
6. FORDULÓ
16.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
6. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni EAC
11.00: Debreceni VSC II–Füzesabony SC
11.00: Kisvárda Master Good II–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Eger SE
17.30: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
17.30: Putnok FC–Sényő FC-ZMB Building
17.30: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
17.30: Tarpa SC–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Balatonfüredi FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–FC Sopron
17.30: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC
17.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia
17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Gyirmót FC Győr
17.30: Szombathelyi Haladás–Opus Tigáz Tatabánya
17.30: Budaörs–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–III. kerületi TVE
17.30: Gyulai Termál FC–Békéscsaba 1912 Előre II
17.30: Szegedi VSE–Budapest Honvéd FC II
17.30: Martfűi LSE–BKV Előre
17.30: Dunaharaszti MTK–ESMTK
17.30: Meton-FC Dabas SE–Tiszaföldvár SE
17.30: Csepel SC–Monor SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest II
17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC
17.30: FC Nagykanizsa–Pécsi MFC
17.30: Iváncsa KSE–Dunaújváros FC
17.30: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II
17.30: Dombóvári FC–Pénzügyőr SE
17.30: Érdi VSE–Paksi FC II
19.00: BFC Siófok–Majosi SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Monaco–Strasbourg
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Lyon–Marseille
HORVÁT 1. HNL
5. FORDULÓ
18.15: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Union Berlin
19.30: 1. FC Köln–Freiburg
NÉMET 2. BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
13.30: Dynamo Dresden–Schalke 04 (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Genoa–Juventus (Tv: Match4)
18.30: Torino–Fiorentina
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Hellas Verona
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
4. FORDULÓ
19.00: Alverca–Benfica (Tv: Sport1)
21.30: Rio Ave–Braga (Tv: Sport1)
SKÓT BAJNOKSÁG
4. FORDULÓ
13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Trnava–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPERLIG
4. FORDULÓ
18.00: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
1.30: Miami–Notre Dame (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék
10.00: Budaörsi SC–MIRÓ Ganxets Costa Durada (spanyol)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most
13.55: 3. futam
16.50: 4. futam
NASCAR Cup Series
0.00: Cook Out Southern 500 (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB
3.00: New York Mets–Miami Marlins (Tv: Sport1, felvételről)
DARTS
European Tour, Antwerpen
19.00: 3. nap, este (Tv: Arena4)
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
15.00: Frölunda–Lausanne (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 9. szakasz (Alfaro–Valdezcaray, 195.5 km, hegyi befutó) (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, világkupa
13.00: nők, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)
14.45: férfiak, Felső-Savoya (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
15.00: Balatonfüredi KSE–FTC-Green Collect (Tv: M4 Sport+)
17.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged
NÉMET BUNDESLIGA
14.45: Füchse Berlin–Bergischer HC (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Grúzia–Görögország
17.15: Spanyolország–Ciprus
20.30: Bosznia-Hercegovina–Olaszország
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Szlovénia–Belgium
17.00: Izrael–Franciaország
20.30: Lengyelország–Izland
3x3-AS KOSÁRLABDA
17.15: World Tour, Debrecen
RALI
Paraguay-rali, a világbajnokság 10. futama, Encarnación
RÖPLABDA
15.30: Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
21.30 után: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Kato Miju, Renata Zarazúa (japán, mexikói)
TOLLASLABDA
13.00: Világbajnokság, döntők, Párizs
TRIATLON
15.05: Európa-bajnokság, férfiak, Isztambul
VÍZILABDA
MAGYAR KUPA
Férfiak, selejtező, A-csoport (Szentes)
17.00: Semmelweis OSC–Metalcom-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.05: Ez történt a US Open 1. heti meccsein
7.40: Sorsoltak a nemzetközi futballkupákban, ezek lehetnek a legjobb mérkőzések
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet
Nemzeti sportkrónika
8.40: Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk az F1-es Holland Nagydíj esélyeiről
9.00: Bene Ferenccel elemezzük a labdarúgó NB I 6. fordulójának eddig lejátszott mérkőzéseit
9.40: A Győri Audi ETO válogatott kézilabdázóját, Győri-Lukács Viktóriát hívjuk
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Közvetítés a Balatonfüred–Ferencváros NB I-es férfi kézilabda-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla
17.00: Közvetítés az ETO FC–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs, Olasz Gergő
20.00: Közvetítés a DVSC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László
22.00: Napi értékelő interjúk
22.30: Sportvilág