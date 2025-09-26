Korábbi U-válogatott támadót szerződtetett az NB II-es Budafok

A 27 esztendős Szőke Adrián fiatalon megfordult a Puskás Akadémián és a tóthfalui Nyers István Akadémián is, majd 16 évesen Németországba került és támadóként több mint ötven meccsen pályára lépett az 1. FC Köln második csapatában. 2016-ban két meccsen játszott a szerb U18-as válogatottban, majd amikor Hollandiába, a Heracles Almelóba igazolt, bemutatkozott a magyar U21-es válogatottban – sőt, Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a felnőtt nemzeti csapatba is, igaz, ott nem lépett pályára.

Szőke legutóbb Diósgyőrben, majd a DVTK kölcsönjátékosaként Topolyán futballozott, azonban 2023 nyara óta nem volt csapata. A budafoki klub most egy plusz egy éves szerződést kötött a támadóval.