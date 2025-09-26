NB I: Újpest–Nyíregyháza

NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1 (Matko 17., 24., ill. Do. Babunszki 12.) – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. V: Rúsz

♦ A lila-fehérek erősen dominálnak ebben a párharcban, hiszen a 27 élvonalbeli találkozóból 15-öt nyertek meg, miközben a nyírségiek csak 4-et, 8 találkozójuk döntetlennel végződött.

♦ A Szpari ebben az évszázadban még nem tudta legyőzni a lila-fehéreket, hiszen a legutóbbi diadalát még 2000 márciusában, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a kelet-magyarországiak a párharc előző 11 felvonásából 8-at elvesztettek és mindössze 3 döntetlent tudtak kicsikarni. Ezek közül az elsőt 2010 áprilisában (2–2), a másodikat idén februárban (0–0) egyaránt Nyíregyházán, majd legutóbb májusban egy fordulatos meccsen, Újpesten (2–2).

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Nyíregyháza, rögtön az első alkalommal, 1980 őszén (1–2). Azóta 10 ízben diadalmaskodtak a lilák, és csak 3-szor tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. A tavaly őszi találkozójukon André Duarte a 90. percben lőtte be az újpestiek győztes gólját (1–0).

♦ Mindkét csapat elég rossz passzban van, az előző 5 forduló alapján ugyanis a Nyíregyháza 4 ponttal a 10., az Újpest pedig 3 ponttal a 11. a formatabellán.

♦ A lila-fehér gárda az első, amely az élvonalban vereséget szenvedett az abszolút újonc Kazincbarcikától (0–2), és a ZTE mellett a másik olyan a mezőnyben, amely a legutóbbi 2 fordulóban pont nélkül maradt. Összességében Damir Krznarral a kispadon eddig kevesebb pontot gyűjtött (7), mint egy éve Bartosz Grzelakkal (10).

♦ A Nyíregyházáé jelenleg a legrosszabb gólkülönbség (–7), holtversenyben a harmadik legkevesebb gólt rúgta (8) és egálban a második legtöbbet kapta (15).

♦ Az Újpest a DVTK legyőzése óta sorozatban 3-szor kikapott hazai pályán, rendre egy góllal, sorrendben a Pakstól, a Kisvárdától és legutóbb az MTK-tól. Előzőleg 2023 novembere és 2024 februárja között volt ilyen rossz sorozata, amikor egymás után 4 bajnokit bukott el házigazdaként.

♦ A Szpari mindhárom házon kívüli bajnokija a véghajrában dőlt el: Debrecenben a 90. percben elért találattal tudott nyerni, Felcsúton viszont a 86., Győrben pedig a 85.-ben kapott góllal maradt alul.

