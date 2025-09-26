Megszerezte első pontjait a PLER a férfi kézilabda NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.09.26. 19:47
Mitar Markez és társai egy góllal nyertek hazai pályán (Fotó: PLER-Budapest/Facebook, archív)
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda PLER Komló
A férfi kézilabda NB I 4. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén az eddig pont nélküli PLER 31–30-ra legyőzte a Komlót.

A bajnokságban az első három mérkőzését elveszítő PLER 8–8 után folyamatosan lépett el ellenfelétől, a 35. percben már 20–15-re vezetett. Ezt az ötgólos különbséget még tíz percig bírta tartani a hazai csapat, de túl gyorsan nem kezdett el apadni az előnye ezt követően sem, mivel még tíz perc múlva is 30–26-ot mutatott az eredményjelző. A Komlónak ezután sikerült igazán közeledni, az utolsó előtti percben már csak egygólos volt a hátránya, amelyet azonban már nem tudott lefaragni, így a fővárosi együttes megszerezte első pontjait a mostani kiírásban. A mezőny legeredményesebb játékosa a PLER szlovén kézilabdázója, Gregor Ocvirk volt tíz góllal, míg a másik oldalon Menyhárt Máté nyolc találatot jegyzett. 31–30

FÉRFI KÉZILABDA NB I
4. FORDULÓ
PLER-Budapest–Carbonex-Komló 31–30 (16–14)
Részletes jegyzőkönyv később.

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: CYEB-Budakalász–NEKA
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK
Vasárnap
16.30: FTC-Green Collect–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
Október 5., vasárnap
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Szeged44156–114+428
  2. Veszprém33129–83+466
  3. Győr3399–76+236
  4. Tatabánya33100–82+186
  5. Komló422121–119+24
  6. Balatonfüred311195–92+33
  7. Budai Farkasok-Rév32185–90–52
  8. FTC312102–115–132
  9. Budakalász31287–106–192
10. Gyöngyös31281–100–192
11. PLER413110–146–362
12. Csurgó31284–93–91
13. NEKA31273–86–131
14. Szigetszentmiklós413107–127–201

 

