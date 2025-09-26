Megszerezte első pontjait a PLER a férfi kézilabda NB I-ben

A bajnokságban az első három mérkőzését elveszítő PLER 8–8 után folyamatosan lépett el ellenfelétől, a 35. percben már 20–15-re vezetett. Ezt az ötgólos különbséget még tíz percig bírta tartani a hazai csapat, de túl gyorsan nem kezdett el apadni az előnye ezt követően sem, mivel még tíz perc múlva is 30–26-ot mutatott az eredményjelző. A Komlónak ezután sikerült igazán közeledni, az utolsó előtti percben már csak egygólos volt a hátránya, amelyet azonban már nem tudott lefaragni, így a fővárosi együttes megszerezte első pontjait a mostani kiírásban. A mezőny legeredményesebb játékosa a PLER szlovén kézilabdázója, Gregor Ocvirk volt tíz góllal, míg a másik oldalon Menyhárt Máté nyolc találatot jegyzett. 31–30
FÉRFI KÉZILABDA NB I
4. FORDULÓ
PLER-Budapest–Carbonex-Komló 31–30 (16–14)
Részletes jegyzőkönyv később.
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: CYEB-Budakalász–NEKA
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK
Vasárnap
16.30: FTC-Green Collect–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
Október 5., vasárnap
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|4
|4
|–
|–
|156–114
|+42
|8
|2. Veszprém
|3
|3
|–
|–
|129–83
|+46
|6
|3. Győr
|3
|3
|–
|–
|99–76
|+23
|6
|4. Tatabánya
|3
|3
|–
|–
|100–82
|+18
|6
|5. Komló
|4
|2
|–
|2
|121–119
|+2
|4
|6. Balatonfüred
|3
|1
|1
|1
|95–92
|+3
|3
|7. Budai Farkasok-Rév
|3
|–
|2
|1
|85–90
|–5
|2
|8. FTC
|3
|1
|–
|2
|102–115
|–13
|2
|9. Budakalász
|3
|1
|–
|2
|87–106
|–19
|2
|10. Gyöngyös
|3
|1
|–
|2
|81–100
|–19
|2
|11. PLER
|4
|1
|–
|3
|110–146
|–36
|2
|12. Csurgó
|3
|–
|1
|2
|84–93
|–9
|1
|13. NEKA
|3
|–
|1
|2
|73–86
|–13
|1
|14. Szigetszentmiklós
|4
|–
|1
|3
|107–127
|–20
|1