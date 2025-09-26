Megszerezte első pontjait a PLER a férfi kézilabda NB I-ben

A bajnokságban az első három mérkőzését elveszítő PLER 8–8 után folyamatosan lépett el ellenfelétől, a 35. percben már 20–15-re vezetett. Ezt az ötgólos különbséget még tíz percig bírta tartani a hazai csapat, de túl gyorsan nem kezdett el apadni az előnye ezt követően sem, mivel még tíz perc múlva is 30–26-ot mutatott az eredményjelző. A Komlónak ezután sikerült igazán közeledni, az utolsó előtti percben már csak egygólos volt a hátránya, amelyet azonban már nem tudott lefaragni, így a fővárosi együttes megszerezte első pontjait a mostani kiírásban. A mezőny legeredményesebb játékosa a PLER szlovén kézilabdázója, Gregor Ocvirk volt tíz góllal, míg a másik oldalon Menyhárt Máté nyolc találatot jegyzett. 31–30

FÉRFI KÉZILABDA NB I

4. FORDULÓ

PLER-Budapest–Carbonex-Komló 31–30 (16–14)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.00: CYEB-Budakalász–NEKA

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK

Vasárnap

16.30: FTC-Green Collect–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)

18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

Október 5., vasárnap

18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC