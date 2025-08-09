Sportrádió

Szerb Szuperliga: Crvena zvezda–Topolyai SC

2025.08.09. 19:54
A bajnoki címvédőhöz látogat a TSC (Fotó: fktsc.com)
A szerb Szuperliga 4. fordulójában a Topolyai SC a Crvena zvezdához látogat. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő közvetítésünk segítségével!

 

SZERB SZUPERLIGA
4. FORDULÓ
Crvena zvezda–Topolyai SC 1–0 (1–0) – élőben az NSO-n!
Belgrád, Rajko Mitics Stadion. V.: Nikolics
Crvena zvezda: Glazer – Miloszavljevics, Avdics (Prucev, a szünetben), Lekovics, Babicka (Lucsics, a szünetben) –Sljivics, Bajo – Sztankovics, Katai, Kosztov – Olayinka (Milson, a szünetben). Vezetőedző: Vladan Milojevics
TSC: Ilics – Mladenovics, Roux, Degenek, Radojevics – Jovicsics, Sztancsics – Jovanovics, Singh, Todorszki – Szavics. Vezetőedző: Darije Kalezics
Gólszerző: Katai (32.)

 

TSC élő közvetítés crvena Zvezda Topolya szerb Szuperliga
