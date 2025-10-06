Vívás: csapatezüstök a kadét tőrözők somorjai körversenyén

A kadét tőrözők számára a szlovákiai Somorján rendeztek szezonnyitó európai körversenyt, melyen

a magyar fiú- és a leányválogaott is ezüstérmet szerzett.

A Bánhidi Balázs, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás, Tóth Benjámin összeállítású együttes a lengyelektől, a Bartus Bianca, Mészöly Regina, Németh Anna, Radics Anna alkotta egység a törököktől kapott ki a döntőben – számol be a hazai szövetségi portál.

Forrás: MVSZ

Kadét fiú tőrcsapat európai körverseny, Somorja, 43 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Hollandia 2 45:16, Magyarország 2-Lengyelország 5 45:36, Magyarország 3-Nagy-Britannia 2 43:45.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Ukrajna 45:36, Magyarország 2-Románia 42:45.

Negyeddöntő: Magyarország-Katar 45:41.

Elődöntő: Magyarország-Izrael 45:35.

Döntő: Magyarország-Lengyelország 42:45.

A 9-16. helyért: Magyarország 2-Svédország 28:45.

A 13-16. helyért: Magyarország 2-Nagy-Britannia 2 29:45.

A 15. helyért: Magyarország 2-Ukrajna mérkőzés nélkül

Végeredmény: 1. Lengyelország, 2. Magyarország (Bánhidi Balázs, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás, Tóth Benjámin, válogatott edző: Bakó Tamás, edzők: Mazza Lorenzo, Marco Goncalves, Babos Péter, Bakó Tamás), 3. Izrael, …15. Magyarország 2 (Glatt Ádám, Radics Péter, Rókusfalvy-Bodor András, Szaszák Tamás), …20. Magyarország 3 (Bóbics Ádám, Farkas Ákos, Gróf Domonkos, Szabó Benedek).



Kadét leán tőrcsapat európai körverseny, Somorja, 36 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Törökország 5 45:13, Magyarország 2-Szlovákia 45:42, Magyarország 3-Nagy-Britannia 4 45:24.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Nagy-Britannia 45:31, Magyarország 2-Ukrajna 19:45, Magyarország 3-Csehország 37:45.

Negyeddöntő: Magyarország-Törökország 2 45:36.

Elődöntő: Magyarország-Lengyelország 37:36.

Döntő: Magyarország-Törökország 36:45.

A 13-16. helyért: Magyarország 2-Nagy-Britannia 2 45:38, Magyarország 3-Románia 45:32.

A 9-12. helyért: Magyarország 2-Magyarország 3 34:45.

A 9. helyért: Magyarország 3-Lettország 45:31.

A 11. helyért: Magyarország 2-Svédország mérkőzés nélkül.

Végeredmény: 1. Törökország, 2. Magyarország (Bartus Bianca, Mészöly Regina, Németh Anna, Radics Anna, válogatott edző: Szalai Szonja, edzők: Gombola András, Marco Goncalves, Szalai Szonja, Szilassy Bence), 3. Lengyelország 2, …9. Magyarország 3 (Bagosi Borka, Dankó Écska, Grósz Fióna, Viczán Boglárka), …11. Magyarország 2 (Csordás Effi, Halász Lea, Illés Johanna, Nagy Emma).

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)