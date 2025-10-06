Vívás: csapatezüstök a kadét tőrözők somorjai körversenyén

A magyar kadét leány és fiú tőrcsapat is ezüstérmet szerzett a korosztály Somorján rendezett európai körversenyén.
A kadét tőrözők számára a szlovákiai Somorján rendeztek szezonnyitó európai körversenyt, melyen
a magyar fiú- és a leányválogaott is ezüstérmet szerzett.
A Bánhidi Balázs, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás, Tóth Benjámin összeállítású együttes a lengyelektől, a Bartus Bianca, Mészöly Regina, Németh Anna, Radics Anna alkotta egység a törököktől kapott ki a döntőben – számol be a hazai szövetségi portál.
Kadét fiú tőrcsapat európai körverseny, Somorja, 43 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Hollandia 2 45:16, Magyarország 2-Lengyelország 5 45:36, Magyarország 3-Nagy-Britannia 2 43:45. Nyolcaddöntő: Magyarország-Ukrajna 45:36, Magyarország 2-Románia 42:45. Negyeddöntő: Magyarország-Katar 45:41. Elődöntő: Magyarország-Izrael 45:35. Döntő: Magyarország-Lengyelország 42:45. A 9-16. helyért: Magyarország 2-Svédország 28:45. A 13-16. helyért: Magyarország 2-Nagy-Britannia 2 29:45. A 15. helyért: Magyarország 2-Ukrajna mérkőzés nélkül Végeredmény: 1. Lengyelország, 2. Magyarország (Bánhidi Balázs, Lackó Máté, Szögi-Nagy Tamás, Tóth Benjámin, válogatott edző: Bakó Tamás, edzők: Mazza Lorenzo, Marco Goncalves, Babos Péter, Bakó Tamás), 3. Izrael, …15. Magyarország 2 (Glatt Ádám, Radics Péter, Rókusfalvy-Bodor András, Szaszák Tamás), …20. Magyarország 3 (Bóbics Ádám, Farkas Ákos, Gróf Domonkos, Szabó Benedek).
Kadét leán tőrcsapat európai körverseny, Somorja, 36 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Törökország 5 45:13, Magyarország 2-Szlovákia 45:42, Magyarország 3-Nagy-Britannia 4 45:24. Nyolcaddöntő: Magyarország-Nagy-Britannia 45:31, Magyarország 2-Ukrajna 19:45, Magyarország 3-Csehország 37:45. Negyeddöntő: Magyarország-Törökország 2 45:36. Elődöntő: Magyarország-Lengyelország 37:36. Döntő: Magyarország-Törökország 36:45. A 13-16. helyért: Magyarország 2-Nagy-Britannia 2 45:38, Magyarország 3-Románia 45:32. A 9-12. helyért: Magyarország 2-Magyarország 3 34:45. A 9. helyért: Magyarország 3-Lettország 45:31. A 11. helyért: Magyarország 2-Svédország mérkőzés nélkül. Végeredmény: 1. Törökország, 2. Magyarország (Bartus Bianca, Mészöly Regina, Németh Anna, Radics Anna, válogatott edző: Szalai Szonja, edzők: Gombola András, Marco Goncalves, Szalai Szonja, Szilassy Bence), 3. Lengyelország 2, …9. Magyarország 3 (Bagosi Borka, Dankó Écska, Grósz Fióna, Viczán Boglárka), …11. Magyarország 2 (Csordás Effi, Halász Lea, Illés Johanna, Nagy Emma).