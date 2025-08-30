Nemzeti Sportrádió

NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 10:00
null
Címkék
ns-képeslap Nemzeti Sport Gulyás István
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Parasznyáról érkezett képeslap. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Pitypalatty-völgy a Bükk északi lejtői között hét települést ölel fel. A falvak mind egyedi jellegűek és összefonódnak a gyönyörű tájjal. A Parasznya SE-t 1999-ben alapították a helyi lokálpatrióták, és azóta magántőke révén, valamint a pályázati lehetőségeket kihasználva épül, szépül a klub.

Parasznya dinamikusan fejlődő település, ahol az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a valamivel több mint ezer lakosú községre. A csapat jelenleg a vármegye élvonalában szerepel, s kiterjedt utánpótlásprogramja – az U7-től az U19-ig – jelentős merítési lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, így a felnőttcsapat bátran nyúlhat a fiatalokhoz. Hosszú évek óta tervszerűen építkezik az egyesület, nagy figyelmet fordítva az egykori élvonalbeli kapusról, a község szülöttjéről, Gulyás Istvánról napokban elnevezett sport- és szabadidőközpont fejlesztésére, az öltöző és pálya felújítására, ami saját, illetve állami forrásokból csaknem százmillió forintba került.

A helyiek büszkék rá, hogy az egyesület nem egy oldalt, hanem egy egész fejezetet ír a település históriás könyvébe.

ns-képeslap Nemzeti Sport Gulyás István
Legfrissebb hírek

Ötös lista: Úton az 1000 gól felé – Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb pillanatai

Minden más foci
2025.08.29. 13:26

NS-képeslap: kampuszfejlesztés sportközponttal

Egyéb egyéni
2025.08.29. 12:31

Dupla Tízes: milyen sanszunk van ezzel a válogatott kerettel a vb-selejtezőben? 

Magyar válogatott
2025.08.28. 17:12

ETO: Mikor, ha nem most?; Kezdődik a férfi és a női kézilabda NB I

E-újság
2025.08.27. 23:31

Naby – Somogyi Zsolt jegyzete

Bajnokok Ligája
2025.08.27. 23:30

Tekerjünk tovább! – Jakus Barnabás publicisztikája

Kerékpár
2025.08.27. 23:29

Már 800 ezren követnek minket Facebookon

Egyéb egyéni
2025.08.26. 15:06

Olvasóink Lamine Yamalnak adnák az Aranylabdát

Minden más foci
2025.08.25. 14:16
Ezek is érdekelhetik