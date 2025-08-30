NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Pitypalatty-völgy a Bükk északi lejtői között hét települést ölel fel. A falvak mind egyedi jellegűek és összefonódnak a gyönyörű tájjal. A Parasznya SE-t 1999-ben alapították a helyi lokálpatrióták, és azóta magántőke révén, valamint a pályázati lehetőségeket kihasználva épül, szépül a klub.

Parasznya dinamikusan fejlődő település, ahol az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a valamivel több mint ezer lakosú községre. A csapat jelenleg a vármegye élvonalában szerepel, s kiterjedt utánpótlásprogramja – az U7-től az U19-ig – jelentős merítési lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, így a felnőttcsapat bátran nyúlhat a fiatalokhoz. Hosszú évek óta tervszerűen építkezik az egyesület, nagy figyelmet fordítva az egykori élvonalbeli kapusról, a község szülöttjéről, Gulyás Istvánról napokban elnevezett sport- és szabadidőközpont fejlesztésére, az öltöző és pálya felújítására, ami saját, illetve állami forrásokból csaknem százmillió forintba került.

A helyiek büszkék rá, hogy az egyesület nem egy oldalt, hanem egy egész fejezetet ír a település históriás könyvébe.