Érvényes gólt és jó játékot sem hozott a Rangers és a Celtic derbije

A Celtic és a Rangers is komoly pofont kapott hétközben: előbbi tizenegyesekkel búcsúzott a Bajnokok Ligája küzdelmeitől a kazah Kajrat Almati ellen, a Rangerst pedig 9–1-es összesítéssel ütötte ki az FC Bruges.

A Premiershipben három győzelmet arató Celtickel ellentétben a Rangers csak három döntetlennel kezdett, így Russell Martin együttesének létfontosságú volt a győzelem.

A Rangersben helyet kapott Bojan Miovszki is, akit szombaton igazoltak le a Gironától. A korábbi MTK-játékos egyből a kezdőben kapott helyet, és a hetedik percben gyanús körülmények között esett el Liam Scales mellett a tizenhatoson belül, a játékvezető azonban továbbot intett.

Az első félidőt a küzdelem jellemezte, egymást követték a keményebb belépők, kisebb csodának számított, hogy Don Robertson lap nélkül hozta le a játékrészt. A 32. percben láthattuk az egyetlen komoly lehetőséget, amikor Harry Souttar a rosszul kimozduló Kasper Schmeichel mellett a kapuba fejelt. A visszajátszások azonban megmutatták, hogy a hazaiak középső védője lesről indult.

Szünet után sem változott sokat a játék képe, a Celtic valamivel veszélyesebb volt, a Rangers ellenben semmi veszélyt nem jelentett a kapura. A hazaiak negyedszer is döntetlent játszottak, a vendégek először veszítettek pontot.

SKÓT PREMIERSHIP, 4. FORDULÓ

Rangers–Celtic 0–0